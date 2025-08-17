Australia El primer país apoya la independencia indonesia

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores Australia Penny Wong entregó una felicitación por el 80 cumpleaños de la república Indonesia a toda la gente y al gobierno indonesio el domingo 17 de agosto de 2025.

En su mensaje, enfatizó que Australia fue uno de los primeros países en apoyar la lucha por la independencia indonesia.

«Hace 80 años, el Sr. Soekarno y el Sr. Mohammad Hatta proclamaron la independencia en nombre del pueblo de Indonesia, y Australia fue uno de los primeros países en apoyar la lucha y los derechos de Indonesia para determinar su propio destino», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wong a través de un video de saludos en las redes sociales X el domingo.



Levantando la bandera de la reliquia roja y blanca en el 80º Día de la Independencia de Indonesia en el Palacio del Estado

Según él, el apoyo australiano desde el principio reflejó el reconocimiento de Australia de la importancia de la posición de Indonesia tanto para Australia como para el mundo después de su independencia.

Desde el principio, la asociación de Indonesia y Australia se formó con la cercanía de las relaciones y la igualdad de los objetivos, dijo. «Y hoy, seguimos siendo los socios y socios más cercanos en una relación que incluye todas las formas de cooperación», dijo

El ministro de Relaciones Exteriores, Wong, enfatizó que no había una «relación más importante para Australia» fuera de las relaciones con Indonesia. También esperaba que las relaciones entre Indonesia y Australia se mantuvieran duraderas en los próximos 80 años y en el futuro.

«Longevidad ¡Indonesia! «Llamado Ministro de Asuntos Exteriores de Australia En Indonesia al cerrar su declaración.

La conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia este año conlleva el tema «United Sovereign, People Prosperous, Indonesia Forward». La ceremonia de los segundos de la proclamación fue dirigida directamente por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta, que también fue animado por la bandera roja y blanca Kirab y el texto de la Proclamación, el Partido Popular y el Carnaval de la Independencia.