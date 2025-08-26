El Festival de cine de Austin ha revelado su primera ola de estrenos que tendrá lugar en el 32º Festival Anual. La alineación incluye un puñado de películas que tendrán su estreno mundial o estrenos de Texas en la competencia del festival. Mientras tanto, el festival también ha anunciado que su conferencia de escritores honrará Clint Bentley y Greg de Dar Durante el festival con el prestigioso Premio del escritor del escritor.

Los estrenos de Aff World de este año hasta ahora incluyen la comedia romántica «Estás saliendo con un narcisista», la comedia deportiva «Firma Tony Raymond», documental deportivo «The Boy from St. Croix», Comedia de la Edad «Rhythm es un bailarín,» Miles Away «, la comedia de viaje» Crystal Cross «y la función de terror» Sprite «. Los estrenos de Texas incluirán «Eternity» de A24, «Hedda» de Amazon-MGM, «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» de Netflix y «Train Dreams» de Netflix de los homenajeados de los escritores Bentley y Kwedar.

Bentley y Kwedar son escritores nominados al Premio de la Academia de «Sing, Sing». Son alumnos de AFF desde hace mucho tiempo, con el festival estrenando su primer cortometraje «Dakota» en 2015. Bentley y Kwedar dijeron en una declaración conjunta: «Estamos muy honrados de recibir el escritor de escritores. para reunirse con amigos y celebrar en octubre «.

La directora ejecutiva de AFF, Barbara Morgan, dijo: «Estamos encantados de celebrar a los alumnos de AFF Clint y Greg, y su notablemente sincera película ‘Train Dreams’ en el festival de este año. Hace diez años, sus voces distintas nos han mantenido entregados entre miles de presentaciones, y hoy continúan atravesando el ruido con su singular punto de visión y la artesanía excepcional. Los ganadores increíblemente merecedores del premio del escritor del escritor «. Recibirán sus premios en el almuerzo de premios el 25 de octubre.

La proyección de películas en competencia en AFF es elegible para premios en la función narrativa, la función documental, Dark Matters, Comedy Vanguard y las categorías de características independientes de Texas.

El festival tendrá lugar del 23 al 30 de octubre en Austin y la conferencia de escritores tendrá lugar simultáneamente del 23 al 26 de octubre.