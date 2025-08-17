Austin Dillon de NASCAR gana la victoria de la redención en Richmond para llegar a los playoffs

Por segunda vez en tantos años, NASCAR El piloto de la serie Sprint Cup, Austin Dillon, ganó la carrera nocturna en Richmond Raceway el sábado.

Como resultado, él y el equipo Chevrolet No. 3 de Richard Childress Racing se han encerrado sólidamente en los playoffs de 2025 NCS. A diferencia del año pasado, Dillon permanecerá en los playoffs y la oportunidad de competir por el campeonato.

Dillon hizo el caso para sí mismo liderando 107 de las 400 vueltas en el óvalo de .75 millas, después de una batalla de vueltas múltiples de lado a lado muy enérgica con Ryan Blaney, quien terminó tercero hasta el segundo de Alex Bowman.

Dillon sabe lo que significa esta victoria

«Realmente quería ese», dijo Dillon. «El año pasado me dolió realmente mal. Solo pasando por todo el proceso. Pero este se siente tan dulce. Hombre, amo a Richmond. Estoy muy emocionado de que mi esposa e hijos estén aquí para celebrar con nosotros.

«Cada uno de estos significa mucho para mí y mi abuelo (Richard Childress) por todo lo que le ha soportado y creyendo en mí. Ha habido muchos altibajos, y podría haber sido fácil para él cambiar al conductor en este automóvil No. 3

«Pero hoy, se siente realmente bien».

La ganancia de Richmond en 2024 fue genial, al principio

Dillon ganó esta carrera el año pasado, fue a Victory Lane, tomó las fotos, sostuvo el trofeo y habló sobre lo bueno que fue llegar a los playoffs.

Sin embargo, por lo que tuvo lugar en la vuelta finalS Con Dillon dumping Denny Hamlin y Joey Lagano, Nascar consideró que Dillon podría mantener la victoria. Pero, no se le permitiría participar en los playoffs de 2024 NCS debido a sus acciones de carrera tardía.

Después de dos apelaciones a la decisión de NASCAR, el equipo de RCR No. 3 se emitió sanciones Para agregar más insulto a su situación.

Fair and Square para los playoffs de 2025

Este año, no hay duda de que Dillon competirá por un campeonato a través del sistema de playoffs NCS. Abrió una ventaja significativa de los otros autos entre los cinco primeros, no hizo contacto con los conductores en las vueltas finales y ingresa a los playoffs como el 14º conductor para llegar a una victoria.

Como resultado, solo quedan dos posiciones en el campo de 16 elegibles para los playoffs. En dirección a la carrera de corte el próximo sábado por la noche en Daytona International Speedway, Tyler Reddick se encuentra 89 puntos por encima de la línea de corte y Bowman tiene 60 años.

«Creo que con la forma en que normalmente va, se trata de una ganancia obligada en ese momento porque creo que lo más probable es que tengas un nuevo ganador», dijo Bowman después de la carrera del sábado. «Sí, solo necesito ejecutar e intentar ganar la carrera. Eso es todo lo que realmente podemos hacer.

«Parece que tal vez podamos llegar a (Tyler Reddick). Parece que tuvo un mal día. Parece una gran brecha, así que solo tengo que ir a trabajar.

«Eso es todo lo que podemos hacer en este momento. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Hemos estado haciendo muchas cosas buenas. Desafortunadamente, solo un lugar corto esta noche».