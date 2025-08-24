AUSTIN Butler’s High-Energy New York Hustle

Hay dos pruebas clave de lo que hace una estrella de cine. El primero es si el actor en cuestión puede llevar una película. Eso es algo Austin Butler lo hace con un encanto fácil y relajado en «Atrapado robando«, Tal que ninguno de los personajes con los que comparte la pantalla podría ser acusado de robarla de debajo de él. Y el segundo es si pueden abrirlo, lo que aprenderemos pronto, cuando el escaso inadaptado de una película de Butler, con su papel más relatable, a pesar del grado de violencia a la que ha expuesto, golpea a los talleres el 29 de agosto.

Un cambio de equipo dramático para el director Darren Aronofsky«Atrapado robando» está protagonizada por Butler como Hank Thompson, un camarero de Nueva York criado en California que mira los juegos de los Gigantes, sabiendo que realmente debería estar en el campo, golpeando las bolas de béisbol en las gradas. Todavía tiene un gran cambio, aunque su rodilla explotó en un accidente de conducir ebrio 10 años antes que todavía está tan fresco en su mente que le da pesadillas (ese es un cambio inteligente de la novela de Charlie Huston, donde la lesión y el accidente ocurren por separado).

Huston adaptó el libro él mismo, el primero de los tres con el personaje de Hank Thompson, adaptando ligeramente la personalidad de Hank para adaptarse a la energía ambivalente-oro ambivalente de Butler. El personaje creció en California, y se nota, o al menos, cualquiera puede decir que no es de Nueva York, porque Hank realmente ve a las personas que lo rodean, en lugar de pasar por alto, como lo hacen los lugareños. Hank no solo reconoce el wino que duerme fuera de su agachada, sino que se tarda un minuto en darle dinero. Vive en un recorrido incompleto en el Lower East Side, donde es educado con sus vecinos … e incluso acepta que Cat Sept for Russ (Matt Smith), el punk inglés que supera las drogas con el mohawk naranja de altura que vive al lado.

Esa actitud amistosa es su defecto fatal o su gracia salvadora, dependiendo de cómo la mires. Cuando Russ salta a la ciudad, una variedad colorida de elementos criminales desciende en su departamento buscando algo, una clave, resulta, pero incluso entonces, nadie supone que no se abre. Los primeros matones en pasar (Nikita Kukushkin y Yuri Kolokolnikov, luciendo calvo y beligerante) vencieron tanto a Hank, se despierta en el hospital unos días después, perdiendo un riñón. Y los malos siguen llegando, hasta que está claro que la única opción de Hank es ayudarlos o terminar muertos como cualquier otra persona que se interponga en su camino.

Like Hank, the movie shows an acute interest in other people, which explains why it has such a memorable ensemble — one that includes his feisty paramedic girlfriend Yvonne (Zoë Kravitz), a poker-faced police detective (Regina King), his seen-better-days biker boss Paul (Griffin Dunne), the aforementioned pair of Russian mobsters, two exceptionally violent Orthodox brothers (Liev Schreiber y Vincent d’Onofrio) y un gángster puertorriqueño de tarjeta salvaje (un cameo excéntrico de Maldito conejito Eso parece que podría haber sido levantado de una película de Guy Ritchie).

Aronofsky no es un director tan llamativo como Ritchie, o al menos, elige no estar aquí, aunque la secuencia impredecible de encuentros entre Hank y los diversos miembros de las sorpresas y atracciones del inframundo criminal, «Lock, Stock y dos barriles de fumar». Mientras tanto, la presencia de Dunne es un sorteo muerto en cuanto al tipo de película que Aronofsky tenía en mente hacer, ya que el director con sede en Nueva York canaliza «After Hours» de Martin Scorsese (con el director de fotografía Matthew Libatique que coincide con esa mezcla de grano y).

«Atrapado robo» se extiende durante un poco más de tiempo, ya que Hank intenta hacer lo que sea necesario para sacar a los enemigos de Russ de su espalda y evitar que las personas más inocentes mueran en el proceso. Pero es un tipo normal, no un súper asassin de John Wick que solo busca tranquilidad. Hank podría ser un contendiente, pero ahora se está ahogando en la autocompasión, tratando de beber sus remordimientos. Tales detalles podrían haber sonado como clichés en manos de un escritor menor, pero Huston los teje en tal que la crisis de Hank no telegrafió la redención personal que potencialmente le espera.

Refrescantemente, Hank no es uno para guardar rencor. Cuando pierde un riñón, no busca la recuperación. En cambio, es lo suficientemente inteligente como para evitar a los rusos la próxima vez que vengan a llamar. Está especialmente atento al gato de Russ, Bud, un Ornery Maine Coon (interpretado por Tonic, el mismo gato visto en «Pet Sematary») que muerde a todos menos a Hank, lo que dice algo sobre la naturaleza subyacente de este tipo. ¿Con qué frecuencia los protagonistas de películas como esta toman el tiempo para llamar a sus madres?

Hank no es asesino, aunque la película trata su habilidad atlética como un activo. En una escena de persecución en Chinatown, se alza debajo del portón trasero de un camión como si se estaba deslizando en casa, y más tarde, ejerce un bate de béisbol como un arma mortal. Liberando el mismo mes que el «más alto» más alto «de Spike Lee,» Atraged Staling «muestra una apreciación similar por la ciudad donde se establece, aunque la película de Aronofsky hace más para acentuar la gama de culturas y personalidades que se encuentran en Nueva York. En el transcurso de varios días, Hank viaja hasta las esquinas lejanas de la Gran Manzana, desde Flushing Meadows, Queens (donde Shea Stadium y la Unisphere aparecen prominentemente) hasta Coney Island y Brighton Beach en Brooklyn.

Mientras que cuatro de las últimas cinco películas de Aronofsky se estrenaron en el Festival de Cine de Venecia, esta se abre en los cines el mismo fin de semana en casa (escabullirse de antemano para construir el boca a boca). «Atrapado robando» podría parecer un descanso de los retratos de carácter intensamente subjetivos del director «PI», que van desde «el luchador» hasta «la ballena», pero de hecho, Aronofsky nos lleva tan cerca de Hank como tiene a cualquiera de sus personajes. Para Butler, no es un papel tan llamativo como los que jugó en «Elvis» o «Dune» y, sin embargo, al ver al actor despojado de sus calzoncillos grises, su estrellato es casi innegable.