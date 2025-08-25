Austin Butler durmió en el set de robo, la tripulación lo vio en ropa interior

Austin Butler es conocido por su intenso enfoque de sus roles, desde hablar con el acento de la firma de Elvis Presley durante toda la producción de «Elvis» hasta el entrenamiento con un SEAL de la Marina para convertirse en la temible Fyd-Rautha en «Dune: Dos Parte». Para «Atrapado robando«, Un próximo thriller en el que Butler interpreta a Hank, un ex jugador de béisbol convertido en barcero, decidió dormir en el set que se suponía que era su apartamento de East Village.

«Durante una noche, tuve todo el apartamento para mí», dice. «Toqué música, bailé y comí la comida china allí. Me hizo sentir que realmente vivía allí. Dormí allí toda la noche y me desperté con la tripulación que entraba mientras estaba en mi ropa interior».

Para Butler, atrapar un poco de cierre en su lugar de trabajo fue una parte esencial de su proceso.

«Hacía sentir que ya no era un set», dice. «Hay muchas cosas que conspiran contra ti cuando estás haciendo una película. Tienes las luces y la cámara y el set no tiene un techo, porque tienen que iluminarlo desde arriba. Es tentador mirar a su alrededor y romper la ilusión. Por lo tanto, cuanto más pueda hacer para engañarme, más importante es».

Muchos de los roles anteriores de Butler requirieron transformaciones dramáticas, lo que lo obligó a ponerse prótesis o asumir diferentes acentos. «Atrapado robando», que comienza el 29 de agosto, presenta a Butler más o menos como lo es en la vida: encantador, carismático y de estrella de cine.

«Me asustó», admite. «Una de las razones por las que me puse a actuar en primer lugar fue que soy muy tímido. Llegar a los personajes interpretarme me permitió poner esta otra piel y poner esta otra voz y convertirme en esta otra persona. Eso me hizo sentir libre. Pero interpretar a un personaje que se siente más como yo me dejó sin ningún lugar para esconderme y me hizo sentir vulnerable».

Es posible que Butler no use una gorra calva blanca pastosa como lo hizo en «Dune» o las chuletas de cordero de Sport Elvis, pero sí trabajó para hacerse creíble como el Hank de la semilla, que cambió el béisbol por el alcohol después de una lesión lo obligó a renunciar al deporte.

«Necesitaba tener la fisicalidad de alguien que era un atleta de élite, pero que ya no estaba en forma física máxima», dice. «Quería tener un cierto grosor. Así que trabajé, pero también bebí mucha cerveza».

Director Darren Aronofsky Butler lanzado en «Achagten Staling», una adaptación de una novela gráfica popular, cuando los dos estaban en el circuito de Oscar en 2022. Aronofsky estaba allí con «The Whale», que finalmente anotó a Brendan Fraser una victoria de Oscar sobre Butler, quien fue nominada para «Elvis», y los dos hombres vinculados a medida que fueron de una ceremonia de los premios a otro. En el set, Aronofsky dice que su mayor nota para Butler fue evitar ir al método completo.

«Austin es muy profundo», dice Aronofsky. «De hecho, a menudo le pedía que trabajara un poco menos y que se relajara un poco porque quería una cierta soldadura».

«Atrapado robando» se siente como un retroceso a una especie de película que Hollywood ya no hace mucho. Y eso no es solo porque está establecido en la década de 1990, un momento antes de que las películas de cómics se comieran el negocio del entretenimiento. Sigue a Hank, quien acepta cuidar al gato de su vecino, solo para encontrarse envuelto en una pelea entre la policía, la mafia rusa y algunos éxitos jasídicos sobre una llave que desbloquea algo que todos están desesperados por controlar.

«Quería hacer una película sobre alguien con lo que la gente puede identificarse», dice Aronofsky. «Hank es un tipo bastante bueno. No está lastimando a nadie. Es solo un pequeño pueblo en una gran ciudad, y el mundo se desmorona a su alrededor. Es bueno tener un héroe que no tiene un Cabo y es una persona normal».

Pero Hank también está luchando con los demonios. Un joyruro borracho lo dejó con una rodilla de Bum, así como una conciencia culpable. Su mejor amigo era un pasajero y murió después de que el auto que Hank conducía se desvió de la carretera. Ahora, está principalmente interesado en ahogar a sus demonios con alcohol.

«A veces iba, ‘Hombre, quiero que me guste más Hank'», dice Butler. «Quiero que tome mejores decisiones. Casi comencé a sentir las semillas del juicio para mi personaje. Y eso es peligroso. Eso es algo de lo que necesitaba mantenerse alejado. Así que gran parte de mi viaje estaba encontrando su buen corazón».

Establecer «atrapado robando» en el precipicio del nuevo milenio tenía un cierto atractivo narrativo.

«Hay mucha falta de comunicación involucrada en nuestra historia», dice Aronofsky. «Y eso es difícil si tiene lugar en un momento en que todos tienen un teléfono celular y están muy profundamente en línea».

También es una era más simple que Aronofsky dice que la gente parece desesperada por volver a visitar.

«Había algo realmente divertido sobre los años 90», dice Aronofsky. «La música era increíble, la Unión Soviética se había derrumbado y lo único de lo que la gente tenía miedo era Y2K. Nuestra mayor controversia era el asunto extramatrimonial del presidente. Con suerte, el público disfrutará de volver a todo eso y ver a las máquinas de respuesta y pagar teléfonos nuevamente».