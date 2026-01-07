Ausente en la primera citación, Richard Lee fue interrogado por presuntas violaciones de los productos de belleza actuales

Yakarta, VIVA – Doctor Richard Lee llamado como sospechar casos de presuntas violaciones a la protección del consumidor relacionados con productos y tratamientos de belleza.

Lea también: La Policía Recibe Un Informe Contra El Esposo De Boiyen Y El Reportero: Pérdidas Alrededor De 300 Millones De IDR



La citación fue hecha por policía metropolitana Jaya, hoy miércoles 7 de enero de 2026. Jefe del Subsector de Información Comunitaria Bidhumas Policía Metro JayaEl comisionado de policía Reonald Simanjuntak dijo que la citación era una citación reprogramada.

«La primera citación del sospechoso fue el 23 de diciembre de 2025, pero el hermano RL no asistió y dijo a los investigadores que reprogramaran y comparecerían el 7 de enero de 2026», dijo.

Lea también: ¡Expuesto! BNN allana el laboratorio de drogas Liquid Vape en el apartamento de Ancol



Reonald explicó que el sospechoso Richard Lee fue nombrado el 15 de diciembre de 2025 en relación con un caso de presuntas violaciones de protección al consumidor relacionadas con productos y tratamientos de belleza.

Explicó la cronología del incidente, concretamente que el 12 de octubre de 2024, el periodista de iniciales HH como abogado de la víctima de iniciales S, compró en el mercado un producto de la marca White Tomato perteneciente al doctor Richard Lee, pero después de recibir y comprobar la mercancía resultó que la composición no contenía White Tomato.

Lea también: Ambos arrastrados ante la ley, la mediación doctrinal de hoy vs Richard Lee es la decisión



«Además, el 23 de octubre de 2024, la víctima también compró en el mercado un producto con la marca DNA Salmon, que también pertenecía al doctor RL. Después de recibir la mercancía, se sospechó que no era esterilizada, porque no tenía tapa y el embalaje estaba reenvasado», dijo Ronald.

Además, el 2 de noviembre de 2024, Reonald explicó que la víctima también compró un producto de la marca Miss V Stem Cell de Athena Group que se sabe que pertenece al doctor Richard Lee. Sin embargo, después de que la mercancía llegó y fue revisada, resultó que el producto había sido reenvasado de otra marca.

Reonald agregó que este caso también ha sido registrado en LPB número 7317/XII/2024/SPKT/Polda Metro Jaya.

«Si no se notifica al sospechoso si está presente o no, se entregará una segunda citación después del 7 de enero de 2026», dijo.

Drama legal previamente informado entre La doctora detective (Doktif) Dra. Samira Farahnaz y el doctor Richard Lee están cada vez más calientes. No sólo se reportan mutuamente, sino que el largo conflicto entre los dos ahora ha arrastrado a Richard Lee a un estatus sospechoso.

La policía de Metro Jaya nombró al médico Richard Lee como sospechoso el 15 de diciembre de 2025. Esta determinación estaba relacionada con informes de presuntas violaciones de la protección al consumidor de productos y tratamientos de belleza informados por Doktif. El informe está registrado con el número LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya de fecha 2 de diciembre de 2024.