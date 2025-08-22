Ausente en el equipo nacional senior, Rafael Struick aparentemente se llamó al equipo nacional indonesio U-23 para la calificación de la Copa Asiática

Yakarta, Viva – Jugador Dewa United, Rafael Struick Obtenga una llamada para defender Equipo nacional indonesio Sub-23 después de que su nombre no estuviera en la lista de jugadores del equipo nacional senior de Indonesia para el Día del Partido de la FIFA en septiembre de 2025 contra Kuwait y Líbano.

En el equipo nacional U-23, Struick fortalecerá el equipo entrenado por Gerald Vanenburg para la calificación 2026 de la Copa Asiática U-23 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo contra Laos, Macao y Corea del Sur.

«Rafael Struick defenderá Equipo Nacional Indonesio U 23 Aquellos que competirán en los clasificatorios del Grupo J AFC U23 Asian Cup 2026 «, escribió la subida de Instagram de Dewa United.

A pesar de que no entró en el equipo senior de Indonesia, esta no fue la primera vez que Struick fortaleció al equipo nacional U-23.

La razón, el propietario de 23 apariciones para el equipo nacional senior, una vez defendió a Garuda Muda en la era de entrenamiento de Shin Tae-yong, que en ese momento también estaba en el mismo evento, la Copa Asiática U-23.

Struick anotó un gol y una asistencia al entregar el equipo nacional U-23 para ganar el grupo de clasificación de la Copa Asiática U-23 2024 en Solo en septiembre de 2023.

En las finales celebradas en Qatar, el delantero de 22 años anotó dos goles y una asistencia mientras transportaba Garuda Muda registró un ritmo extraordinario, uno de los cuales eliminó a Corea del Sur en las fallas de cuartos de cuarto.

PSSI aún no ha anunciado el equipo del equipo nacional U-23, pero varios clubes que reciben cartas de PSSI han anunciado a sus jugadores que se llaman en las redes sociales.

Persija Yakarta, Bhayangkara Precision Lampung FC y Persib Bandung contribuyeron con dos jugadores. De Persija estaban Dony Tri Pamungkas y Rayhan Hannan, luego Bhayangkara era Muhammad Ferrarri y Frengky Missa, y de Persib estaban Robi Darwis y Kakang Rudianto.

Mientras tanto, hasta ahora Bali United es el equipo más que donó a sus jugadores después de que fueron representados por Jens Raven, Kadek Arel y Rahmat Arjuna.

Indonesia organiza este evento de calificación con otros 10 países, como Jordan (Grupo A), Myanmar (Grupo B), Vietnam (Grupo C), China (Grupo D), Kirgizstan (Grupo E), Tailandia (Grupo F), Camboya (Grupo G), Qatar (Grupo H), Unión de Emiratos Árabes (Grupo I) y Tayikistan (Grupo K).

Esta ronda de clasificación se celebró del 3 al 9 de septiembre, con Indonesia luchará contra Laos el 3 de septiembre, luego Macao el 6 de septiembre y finalmente contra Corea del Sur el 9 de septiembre, donde Indonesia se reunirá con su ex entrenador, Shin Tae-yong, que se rumorea que regresará al país como gerente del equipo nacional U-23 de Corneano.

Más tarde, a partir de esta ronda de clasificación, los campeones del grupo once y el cuatro mejores clasificaciones del segundo mejor calificarán para las finales jugadas en Arabia Saudita en enero de 2026. (Ant)