Ausente de la citación de Bareskrim, la celebridad de Instagram Lisa Mariana admite que está enferma

Jacarta – Celebridad mariana lisa no cumplió con su primera citación como sospechoso en el supuesto caso de difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamilhoy.

Así lo confirmó su abogado, Jhon Boy Nababan. De hecho inspección llevado a cabo alrededor de las 11.00 WIB, esta mañana.

«No presente», dijo cuando fue confirmado por los periodistas, el lunes 20 de octubre de 2025.

Jhon Boy dijo que el examen de su cliente de hoy sería pospuesto para la próxima semana. Hoy presentará una carta solicitando el aplazamiento a la Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía.

«Yo estaba allí a la una (Bareskrim)», dijo.

Afirmó además que Lisa Mariana estaba enferma. Por esta razón, su cliente no pudo asistir hoy a su primer interrogatorio como sospechoso.

«(Lisa) está enferma», dijo nuevamente.

Anteriormente informado, Bareskrim Polri nombró oficialmente a Lisa Mariana como sospechosa en el supuesto caso de difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK). El estatus de sospechoso se determinó después de que los investigadores llevaron a cabo una serie de exámenes a Lisa.

El jefe de la Subdirección I de la Dirección de Delitos Cibernéticos, Bareskrim Polri, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, dijo que su partido había enviado una citación para el examen de Lisa como sospechosa para el lunes 20 de octubre de 2025.

«Mañana LM será citado como sospechoso», dijo Rizki a los periodistas el domingo 19 de octubre de 2025.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe está registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.