Ausente de Emil Audero, el equipo nacional indonesio está persiguiendo en Inglaterra

VIVA – Emil Daring defensa ausente confirmada Equipo nacional Indonesia cuando se enfrenta a Arabia Saudita e Irak en el cuarto partido de calificación Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Esto fue confirmado por el entrenador Equipo nacional indonesioPatrick Kluivert. El táctico holandés dijo que Emil sufrió una lesión que requiere tiempo para la recuperación.

Las noticias relacionadas con la ausencia de Emil también se convirtieron en las más destacadas por los lectores de Viva durante el viernes 3 de octubre de 2025. Además, también hubo noticias relacionadas con el equipo nacional indonesio que se convirtió en el centro de atención en el Reino Unido. Uno de los medios de comunicación de Elizabeth informó que el equipo nacional de Indonesia estaba a un paso de la Copa Mundial. A continuación, las 5 noticias más populares de Viva:

5. El equipo nacional indonesio desesperadamente por el bien de 2026 Copa del MundoKluivert: Dios desee, ¡estamos listos!

Equipo nacional indonesio Preparándose para enfrentar la prueba más dura en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Dos partidos cruciales contra Arabia Saudita (8 de octubre) e Irak (11 de octubre) determinarán los pasos de Garuda hacia la etapa de fútbol más grande del mundo.

4. Equipo nacional de Malasia sin 7 jugadores naturalizados en los clasificatorios de la Copa Asiática de 2027, ¿entonces Tigers sin dientes?

Equipo nacional de Malasia aparecerá cojera en los clasificatorios de la Copa Asiática de 2027. La Federación de Fútbol de Malasia (FAM) publicó oficialmente una lista de 29 jugadores, el viernes 3 de octubre de 2025. Sin embargo, en el centro de atención, no había siete nombres de jugadores naturalizados que habían sido los pilares principales del tigre de Malaya.

3. Oficialmente, se confirma que Emil Audero está ausente del equipo nacional indonesio Bela vs Arabia Saudita e Irak

Una prueba dura se acercó al equipo nacional indonesio. El escuadrón de Garuda ciertamente no puede ser fortalecido por el portero principal, Emil Daring Mulyadi, en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 contra Arabia Saudita e Irak.

2. El equipo nacional indonesio fue conmocionado por Inglaterra, a un paso de la Copa Mundial 2026

Equipo nacional indonesio Comenzando a robar la atención de los medios extranjeros después de penetrar la cuarta fase de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Los niños adoptivos de Patrick Kluivert enfrentarán un partido crucial contra Arabia Saudita e Irak los días 8 y 11 de octubre, lo que determinará el destino de Garuda hacia el fútbol mundial más prestigioso.

1. 4 jugadores senior registraron a Indra Sjafri para el equipo nacional U-22 indonesio en los Juegos SEA 2025, ¿alguien?

Entrenador Equipo nacional indonesio El U-22, Indra Sjafri, dio una fugas interesantes sobre la preparación para los Juegos Sea 2025. Reveló que había cuatro jugadores del equipo nacional senior que también estaban registrados en la entrada con el nombre de Garuda Muda Squad.