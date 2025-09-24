Auriculares de David Beckham Bowers & Wilkins: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

David Beckham está expandiendo su asociación con Bowers & Wilkins esta semana, esta vez ayudando a diseñar una edición especial de los auriculares insignia PX8 S2 de la compañía, que oficialmente Salió a la venta el miércoles por la mañana.

El modelo de edición limitada, disponible en un acabado personalizado elegido por Beckham, lleva las especificaciones del PX8 S2, incluidos los controladores de carbono de 40 mm, la cancelación de ruido adaptativo alimentado por ocho micrófonos y 30 horas de duración de la batería. Con un precio de $ 799, el diseño de la oreja combina aluminio fundido con cuero nappa suave.

Beckham ha trabajado con la marca de audio británica desde 2024 como embajador, a menudo apareciendo en campañas centradas en su relación con la música. El año pasado, ayudó a lanzar sus auriculares inalámbricos PI8 In-Ear. Sin embargo, este lanzamiento más reciente marca la primera vez que la leyenda del fútbol ha colaborado en el diseño del producto.

Para Bowers & Wilkins, mejor conocido por sus altavoces de alta gama, el movimiento se basa en su creciente negocio de auriculares, que ha visto ganancias constantes a medida que la compañía compite en un mercado saturado de pesados ​​como Apple, Sony y Bose. El PX8 debutó en 2022, con la actualización S2 que llegó a principios de este año.

Los lanzamientos de hardware impulsados ​​por las celebridades se han vuelto cada vez más comunes a medida que las empresas buscan por las posiciones para destacarse en un mercado de audio lleno de gente. Beats es particularmente conocido por asociarse con nombres de cara en negrita, con asociaciones con Kim Kardashian, Billie Eilish, Pharrell Williams, Gwen Stefani y docenas de otros a lo largo de los años. Más recientemente, la marca propiedad del Dr. Dre se asoció con Jennie en una versión de edición especial de sus auriculares Beats Solo 4, desde que se agotó.

Echa un vistazo a todas las ofertas de Bowers & Wilkins, y sus nuevos auriculares PX8 S2, aquí.