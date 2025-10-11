Aurellia Lanita, bella modelo, exnovia de Kenny Austin, mantiene una relación desde hace 6 años

Jacarta – Boda de Amanda Manopo y Kenny Austin El viernes 10 de octubre de 2025 en Yakarta es uno de los momentos más comentados por el público esta semana.

La pareja, ambos provenientes del mundo del entretenimiento, realizó una bendición y una recepción de clausura en The Langham Jakarta, a la que asistieron familiares y parientes cercanos. Pero detrás de su felicidad, surgió un nombre que una vez más llamó la atención de los internautas: Aurelia Lanitaex amante de Kenny. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Se sabe que Aurellia y Kenny tuvieron una relación romántica durante bastante tiempo antes de separarse finalmente. Los dos salieron durante seis años, hasta que la relación terminó en 2024. Poco después de la separación, Kenny comenzó a acercarse a Amanda Manopo, quien en ese momento era su coprotagonista en la telenovela Cinta Yasmin en agosto de 2024.

Junto con la aparición de noticias sobre esta cercanía, también circularon rumores de que Amanda era la tercera persona en la relación de Aurellia y Kenny. Sin embargo, hasta el momento no ha habido confirmación directa de ninguna de las partes sobre este tema. El público sólo puede adivinar detrás de la historia de amor que finalmente terminó en matrimonio.

Aunque ahora es más conocida por su romance, Aurellia Lanita es en realidad una modelo profesional con una larga y prestigiosa trayectoria profesional. La mujer que nació el 9 de julio de 2000 inició su andadura en el mundo del modelaje participando en la portada de la revista Cosmo Girl, lo que fue la primera puerta a su popularidad.

Su carrera siguió despegando. En 2018, Aurellia y Ada Rosyadi ganaron el evento Best of the Best Jakarta Fashion Week Model Search, que estableció aún más su nombre en la industria de la moda de Indonesia. Desde entonces, su rostro ha aparecido a menudo en varias campañas publicitarias de grandes marcas, desde productos de proveedores de telecomunicaciones hasta conocidos productos de cuidado facial.

Aurellia no sólo es conocida como modelo comercial, sino que también participa activamente en el mundo de la moda de pasarela. Ha aparecido varias veces presentando el trabajo de conocidos diseñadores locales, incluido Ivan Gunawan, en varios prestigiosos eventos de moda en Indonesia. Su estilo elegante al caminar y su hermosa apariencia han convertido a Aurellia en una de las modelos jóvenes a tener en cuenta en la industria de la moda.