Aurelie Moeremans revela su amarga experiencia como víctima de Grooming, lo que tiene graves impactos en la víctima

VIVA – Aurelie Moeremans Recientemente publicó un libro titulado Cuerdas rotas. A través de este libro, Aurelie revela abiertamente su amarga experiencia como víctima. aseo que experimentó desde que era un adolescente.

Al reflexionar sobre la historia de Aurelie Moeremans, es importante que el público, especialmente los padres, comprendan qué es el acicalamiento y cómo funciona. Esta comprensión es un paso preventivo importante para que los niños puedan estar protegidos de la práctica del Grooming y de los delitos sexuales que la acompañan.

Discutamos uno por uno sobre aseo. Según el sitio web de la organización contra la violencia sexual, RAINN, el acoso es una acción deliberada para generar confianza en un niño, adolescente o adulto vulnerable. Por ejemplo, adultos con deterioro cognitivo con el objetivo de explotarlos sexualmente.

Aseo Por lo general, comienza con una actitud amistosa, un papel de mentor o amabilidad que poco a poco se convierte en manipulación, control y acoso o violencia sexual. Varias víctimas adolescentes incluso admitieron que durante el proceso de preparación se sentían como si se estuvieran enamorando.

Aseo No es un evento único, sino un proceso. Esta acción puede durar semanas, meses e incluso años y, a menudo, involucra a la familia y el entorno de la víctima. Los agresores utilizan el acoso sexual para crear condiciones ideales en las que llevar a cabo el acoso sexual, incluso generando la confianza de cualquiera que pueda obstaculizar sus intenciones.

Aseo es una forma de control coercitivo, es decir, un patrón de control del comportamiento de otras personas que también se encuentra a menudo en casos de violencia doméstica y violencia sexual. El término control coercitivo se utiliza más a menudo para víctimas adultas. Quizás estés más familiarizado con el término informal. bombardeo de amorque también puede referirse a este tipo de conducta de acicalamiento o control.

Peligro Aseo

Por qué Aseo ¿Muy peligroso?

Desde fuera, el comportamiento de acicalamiento suele parecer inofensivo. De hecho, el impacto es real y puede durar mucho tiempo, en parte porque:

Manipulación a largo plazo

Acoso o violencia sexual posterior

La conciencia de las víctimas de que han sido explotadas por personas en las que confían.

Centro Nacional Menurut para Víctimas del Delito, aseo generalmente siguen un patrón determinado: