Aurelie Moeremans revela la historia de la preparación infantil a través de un libro; su cuenta de Instagram suele ser pirateada

VIVA – Actriz Aurelie Moeremans Actualmente está atrayendo la atención del público después de revelar que la cuenta de Instagram específica para su libro de memorias, Broken Strings, había desaparecido nuevamente debido a un hackeo. Este incidente ocurrió en un momento en el que el libro era cada vez más discutido porque contenía su experiencia personal como víctima de acoso infantil y violencia sexual vivida desde que era un adolescente.

A través de Broken Strings, Aurelie comparte abiertamente la oscura historia que ha mantenido oculta durante años. Este libro es un espacio para que él exprese las experiencias traumáticas que vivió cuando tenía 15 años, cuando quedó atrapado en una relación enfermiza con una figura mayor. Esta historia no fue escrita para buscar sensaciones, sino como una forma de autocuración y una advertencia para la sociedad. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En medio de la creciente atención que se presta al libro, Aurelie tiene que afrontar la disrupción digital. Según los informes, los piratas informáticos volvieron a atacar una cuenta de Instagram creada específicamente para promover y discutir sobre Broken Strings. Ante esto, Aurelie transmitió un firme mensaje a través de sus redes sociales.

«Para aquellos de ustedes a quienes les gusta hackear, pueden eliminar mi cuenta de libro, pero no pueden eliminar mi historia», escribió, citado el domingo 11 de enero de 2026.

El libro en sí describe en detalle cómo el proceso de preparación infantil puede ocurrir sutilmente y a menudo la víctima no se da cuenta. Una relación que inicialmente parece afectuosa se convierte lentamente en manipulación emocional, control excesivo e incluso violencia. Aurelie también reveló que hubo violencia física, así como la toma y distribución forzada de fotografías privadas.

Una parte de sus memorias muestra cuán profundas son las heridas psicológicas que aún siente hoy. De hecho, Aurelie mencionó brevemente esta experiencia en Facebook alrededor de 2013. Sin embargo, a través de este libro, finalmente contó la historia en su totalidad desde el punto de vista de la víctima.

En el libro, el perpetrador es descrito como una figura que se aprovecha de la vulnerabilidad emocional de los adolescentes que buscan su identidad. Irónicamente, se dice que esta figura todavía deambula por el mundo del entretenimiento hasta el día de hoy.