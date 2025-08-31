Aurelie Moeremans desmanteló la forma en que el artista fue invitado a ingresar a la política, sin necesidad de graduarse directamente S2

Domingo 31 de agosto de 2025 – 18:30 Wib
VIVA – En medio del conflicto político En Indonesia últimamente, una hermosa actriz Aurelie moeremans Expresando su interesante experiencia. Alrededor de 2016, Aurelie aparentemente casi había entrado en uno de los partidos políticos gracias a la invitación de su conocido que era un artista principal.
En ese momento, Aurelie afirmó estar confundido porque su conocido de repente presentó a un líder del partido. Allí, hubo una conversación que ofrece a Aurelie para sumergirse en la política mediante el pago de hasta cientos de millones al mes.
Aurelie, que no tenía antecedentes políticos, estaba preocupada de no poder llevar a cabo bien sus deberes. Sin embargo, su conocido en realidad convenció a Aurelia de que solo necesitaba hacer de acuerdo con la dirección del jefe.
«Él dijo: ‘Está bien, ¿cómo es que está tranquilo, eres realmente fácil? Solo tienes que seguirte, entonces solo hazlo lleno de gente si hay un evento. Si, por ejemplo, tienes que hablar con los ciudadanos, entonces te diremos cómo tienes que decirlo.
A partir de esta explicación, Aurelie sintió cada vez más que no quería unirse a la política. Él piensa que solo será utilizado como muñeca o herramienta política para otros porque siempre debe obedecer las órdenes.
Por otro lado, Aurelie también carece de confianza en sus antecedentes educativos que no ha sido universitario. El ocupado tiroteo de la juventud hace que Aurelie no tenga tiempo para continuar su educación a un nivel superior.
Inesperadamente, los antecedentes educativos no se usaron como un problema en la esfera política que se estaba discutiendo. Aurelie incluso se le ofreció obtener un título de S2 inmediatamente sin tener que tomar mucho tiempo.
«Dije: ‘Entiendo, pero siempre he estado filmando, no tengo tiempo para ir a la universidad. Avergonzada si, por ejemplo, la gente lo sabe’. Y él dijo: ‘No cuántas personas no van a la universidad, sino que lograron tener éxito aquí'», dijo Aurelie.
«Finalmente, él dijo: ‘En realidad, si quieres ir a la universidad, puedes organizarlo más tarde, irás directamente a S2. Más tarde, S1 será seguido por mi dirección, solo lo hará corto, luego te enfocarás en S2 para que sean geniales», agregó.
Al escuchar la oferta, Aurelie fue aún más dudante. Pensó en cómo sería la nación si fuera liderada por personas deshonestas y dañaban el sistema gubernamental.
«¿Te puede gustar eso, eh? Pienso en ello. Solo las conferencias no pueden seguir las reglas, especialmente otras. Entonces, a partir de mi experiencia, está realmente claro que hay un gran problema en el sistema y sí, debe cambiarse», concluyó.
