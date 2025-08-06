Aurel Hermansyah decepcionó a Tau Ashanty Close Cake Shop de fanáticos

Yakarta, Viva – Ceniza Decidió cerrar todos los puntos de venta de Cake Shop, Lumiere, a fines de julio de 2025. Se dice que la decisión de cerrar el negocio que se ha establecido desde 2019 está relacionado con problemas internos.

El cierre resultó obtener una respuesta de su hija, Aurel Hermansyah. Ashanty reveló que Aurel había lamentado la decisión porque Ashanty no lo discutió primero con Aurel o su esposo, Atta Halilintar. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Ciertamente, Aurel y su hermano lo lamentaban mucho, ‘Madre, eh, eso significa que simplemente lo cierra’ Entonces. Significa que debería poder charlar primero junto con la familia y qué. Porque tal vez ayer también tengo muchos otros asuntos», dijo Ashanty en el área de Radio Dalam, sur de Yakarta, martes 5 de agosto, 2025.

Ashanty también reveló que Aurel estaba decepcionado porque sabía que las noticias finales de Lumiere no eran de su familia, sino de amigos y fanáticos que enviaron mensajes a través de DM Instagram. En ese momento, Aurel y Atta estaban en Corea del Sur.

«Me dijeron así unos días, estaban en Corea de todos modos, no solo amigos, sino de fanáticos, como, ‘¿Cómo es que no quieres esto, el Lumiere de la madre es las mismas mejillas? Eso es realmente bueno, esto es así’. Así que también están confundidos, ‘Madre no tiene ninguna charla, ¿cómo es que también somos los que se les preguntó’ y sus amigos como ‘Ouch, Rail, tus pasteles son realmente deliciosos, por qué estás jugando, por qué está cerrado?’ Así.

Respondiendo a las razones por las que no discutió de antemano sobre el cierre de la tienda, Ashanty explicó que Aurel y Atta realmente habían entendido la situación. Es solo que Ashanty era reacio a cargarlos con problemas comerciales.

«No se arrepiente de que también conocen la historia. Pero nunca he sido directamente como un niño. Uh, quiero molestarme o quiero hablar de negocios con niños, soy el más como Mas Anang como, ‘No, es así. Podemos hacerlo solo, así que», dijo Ashanty.