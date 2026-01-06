Aura Kasih, que suele conseguir Brondong, admite que quiere una pareja mayor

VIVA – Cantante y actriz Aura Kasih Se convirtió en una conversación pública después de su confesión sobre sus preferencias de compañero de vida. Hasta ahora, Aura suele tener parejas más jóvenes o llamadas «brondong». Sin embargo, ahora sus puntos de vista están empezando a cambiar. De hecho, admitió que quería tener una pareja que fuera mucho mayor que él.

Aura Kasih hizo esta confesión durante una conversación informal con Celine Evangelista en un podcast de YouTube. En el chat, Aura habló abiertamente del estigma público que se le había atribuido y al mismo tiempo reveló las razones detrás de su deseo de encontrar una pareja más madura. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En el chat, Celine preguntó si a Aura realmente le gustaban los hombres más jóvenes o era sólo una coincidencia.

«Da la casualidad de que siempre me tocan los jóvenes. Pero siempre quise los mayores, porque me dejan hablar y nos sentimos seguros, ya sabes», respondió, citado en una transmisión en YouTube el martes 6 de enero de 2025.

Aura explica que la figura de una pareja mayor le da una sensación de seguridad y protección.

«Sí. Es más cauteloso así. Heeh. Y tal vez esa es la era en la que la gente no juega en fiestas ni nada por el estilo. Ya está enfocado en lo que quiere, así. Eso es lo que realmente hace», agregó.

Sin embargo, Aura también admite que su edad es en sí misma un desafío para encontrar una pareja mayor.

«Estoy confundido ahora que tengo 35 años. Estoy buscando a alguien mayor», dijo.