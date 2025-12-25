Aura Kasih está dispuesta a emprender acciones legales tras ser acusada de ser una aventura con Ridwan Kamil

VIVA – No Aura Kasih vuelve a ser el centro de atención de los usuarios de las redes sociales tras las acusaciones de que estaban de vacaciones juntos Ridwan Kamil a Europa. Se sospecha que los dos estaban de vacaciones juntos después de que el público encontrara similitudes en las publicaciones de Ridwan Kamil y Aura Kasih.

Sobre este tema habló el abogado de Aura Kasih, Yanti Nurdin. Yanti dijo que su cliente negó firmemente estas acusaciones infundadas.

«En realidad, no sabemos cuál es el problema con el señor Ridwan Kamil. Pero la propia señora Aura dijo que no era del todo cierto», dijo, citado en la transmisión de YouTube de Intense Investigation, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Tras las acusaciones indirectas dirigidas a su cliente, Yanti afirmó que actualmente su partido ha tomado medidas preventivas. Uno de ellos es recopilar evidencia de publicaciones en las redes sociales que acorralan a Aura Kasih. De hecho, Yanti dijo que su partido no descarta la posibilidad de llevar este asunto al ámbito de la ley.

«Así que estamos tratando de reunir las pruebas disponibles. Parece que las noticias están empeorando. Vi todo tipo de cosas en la televisión. Tal vez si tenemos pruebas suficientes, también estaremos dispuestos a denunciar a las personas que están difundiendo rumores falsos», añadió.

Actualmente, dijo Yanti, su partido todavía está en el proceso de recopilación de pruebas sobre este asunto. Incluso Yanti también cree que algunas publicaciones que se consideran evidencia en las redes sociales pueden ser infundadas o incluso artificiales por parte de la IA.

«Todo eso no es cierto. Aún no hemos recopilado (las pruebas), así que, ¿cuál es la evidencia de repente? Ahora hay muchas TI que se pueden inventar, IA, sí. Así que no es cierto», dijo.

Mientras tanto, Alexander Januar Gaodilliam, que también forma parte del equipo legal de Aura Kasih, afirmó que su principal objetivo en este momento son los asuntos de custodia de los hijos, no los chismes. Sin embargo, por un lado, Alexander cree que las acciones de Aura Kasih al intentar llevar este asunto a acciones legales son normales. Porque Alex vio que los comentarios negativos de los internautas eran bastante perturbadores para la comodidad de sus clientes.

«Tal vez su derecho pueda verse perturbado por comentarios de miembros del público que son bastante ofensivos, así que para mantener la calma, ese también es su derecho. No podemos comentar mucho todavía, eso está en el ámbito de la privacidad, no necesitamos publicarlo demasiado, centrémonos en la custodia de los hijos», dijo.