Aura Kasih admite que una vez salió por la calle con una figura pública, ¿quién era?

VIVA – Aura Kasih Recientemente atrajo la atención del público porque se rumoreaba que tenía una relación especial con Ridwan Kamil. Una antigua declaración de esta actriz y cantante se ha vuelto viral en las redes sociales. En una conversación, Aura Kasih admitió abiertamente una vez que había tenido una relación secreta o clandestina con una figura pública.

Como el problema se ha prolongado en su nombre recientemente, los internautas han estado ocupados repasando varios clips de vídeos antiguos de Aura Kasih. Uno de ellos fue el momento en que conversó con el cómico y podcaster Praz Teguh. En el chat, Aura Kasih recibió preguntas directas sobre su experiencia de salir en secreto con una figura pública. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Una mirada al lujoso reloj Patek Philippe usado por Aura Kasih Foto : Podcast de YouTube Rockaroma_id

La pregunta se hizo de forma espontánea, pero la respuesta de Aura Kasih en realidad sorprendió a mucha gente. Admitió que había tenido una relación que el público no conocía y había logrado mantenerla en secreto.

«¿Hay alguno? Lo olvidé. Hay, hay, hay», respondió Aura Kasih, citada en una transmisión en YouTube el martes 30 de diciembre de 2025.

Esta confesión despertó inmediatamente la curiosidad. Aunque no mencionó quién era la figura pública en cuestión, Aura Kasih enfatizó que la relación se mantuvo realmente ordenada y no fue detectada por el público.

En la misma charla, Praz Teguh también exploró las preferencias de Aura Kasih con respecto a la pareja ideal si tuviera que elegir entre otras figuras públicas. Sin dudarlo, Aura Kasih nombró a los músicos como su elección.

«Bueno, tú eliges si te dicen que tengas una cita. ¿Eliges salir con un miembro de la banda o con un actor?» -Preguntó Praz Teguh.

«Chico de la banda», dijo con firmeza.

Las razones de Aura Kasih para elegir músicos fueron expresadas con honestidad. Según él, los factores principales son la similitud de intereses y la frecuencia del chat.

«¿Por qué? Sí, me gusta la música. Así que debe ser una cierta frecuencia. Es divertido. Es bueno escucharlo todos los días», continuó.

Por otro lado, Aura Kasih sintió que no se llevaba bien con el actor. Él cree que su experiencia en la actuación hace que sea difícil diferenciar entre lo que es genuino y lo que es simplemente actuación.