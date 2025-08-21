Aura Entertainment adquiere ‘Doc satisfecho’ sobre la estrella ‘Hamilton’

Aura Entertainment ha adquirido «satisfecho», un documental que sigue «Hamilton«Star Renée Elise Goldsberry.

En la película, que extrae su título de la exitosa canción «Hamilton» del mismo nombre, los vlogs de Goldsberry capturan cómo aseguró el papel de Angelica Schuyler en lo que se convertiría en el fenómeno de Broadway de 2015 «Hamilton», al tiempo que soportó problemas de fertilidad y tratando de engañar a sus dos hijos pequeños.

Dirigido por los cineastas Chris Bolan («A Secret Love») y Melissa Haizlip («¡Sr. Soul!»), «Satisfecho» se estrenó en el 2024 Película de Tribeca Festival. Sorprendentemente, dada la naturaleza de celebridades del doctor y las imágenes nunca antes vistas de la realización del Juggernaut «Hamilton» de Broadway, los principales streamers no compraron películas. Aura Entertainment se asociará con Fathom Entertainment para lanzar «Satisfied» en los cines de EE. UU. A partir del 30 de septiembre.

«‘Satisfecho’ no es solo una historia sobre cómo un papel, un programa, cambió la cara de Broadway para las generaciones futuras; es una historia sobre la maternidad y la resistencia», dijo el CEO de Aura Entertainment, Marc Goldberg. «La historia de Renée es personal y poderosa, con una mirada detrás de escena a un fenómeno cultural que el público en todo el mundo encontrará profundamente conmovedor».

Goldsberry comenzó a vlogging sobre momentos importantes en su vida hace 11 años. Ella usó su iPhone para capturar los cumpleaños de su hijo pequeño y la adopción de su hija en Etiopía en 2014. Unos meses más tarde, Goldsberry se filmó después de audicionar para un taller de Lin-Manuel Miranda llamado «The Hamilton Mixtape». Fue una audición que el actor, conocido por sus papeles en «Rent» de Broadway y «Girls5eva» de Netflix, se transmitió originalmente. En ese momento, Goldsberry era madre de dos hijos menores de 5 años. Quería tomarse un tiempo fuera del trabajo para concentrarse en la crianza de los hijos, pero después de escuchar las demostraciones de la canción de Miranda para «The Hamilton Mixtape», Goldsberry no pudo resistir.

El Doc entrelazan los videos caseros de Goldsberry y sus imágenes de iPhone nunca antes vistas de los primeros talleres de «Hamilton», así como la carrera previa al programa con imágenes de noticias y entrevistas con temas como Miranda.

Dorada dijo Variedad que nunca tuvo la intención de convertir sus vlogs en un documental.

«No me había pasado por la cabeza», dijo Goldsberry. «Pero sentí que la experiencia que estaba teniendo en» Hamilton «era tan espectacular y firma. Era muy consciente de que algo me estaba sucediendo que muchas personas tenían curiosidad sobre cómo podría sentirse. Crecí soñando con ser parte de una compañía original de un programa, y ​​que iba a ser un sueño que siempre era un sueño. Como, hay muchas personas que querían saber cómo se siente esto ”.

Bolan dijo que el papel de Goldsberry en «Hamilton» era solo el vehículo en el doctor. «La historia de Renée como madre y su viaje de fertilidad fue la razón por la que queríamos hacer esta película», dijo.

«Satisfecho» es producido por la figura de Stick en asociación con documentales de Amblin y socios de Aperture Media.

Mira el trailer «satisfecho».