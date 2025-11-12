Aunque Whoosh todavía está endeudado, KAI está dispuesto a trabajar para ampliar la ruta a Banyuwangi.

Jacarta – PT Kereta Api Indonesia (kai) expresó su disposición a cumplir las instrucciones presidenciales del Presidente Prabowo Subianto de ampliar la ruta Coche rápido Indonesia-China (KCIC) hasta BanyuwangiJava Oriental.

El presidente Prabowo Subianto expresó anteriormente su deseo de ampliar la ruta del tren de alta velocidad. Whoosh Yakarta-Bandung para llegar al extremo oriental de la isla de Java, concretamente Banyuwangi. Aunque la construcción de Whoosh todavía está endeudada.

«No hay problemas con el funcionamiento de este tren rápido porque la tasa de ocupación sigue aumentando. El Presidente también indicó que tenemos que expandirnos a Surabaya, incluso a Banyuwangi, sí lo haremos, lo haremos», dijo el director presidente de PT KAI, Bobby Rasyidin, en Beijing, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Prabowo dijo que el desarrollo de infraestructura de transporte moderna como Whoosh no debería detenerse a mitad de camino. Porque los beneficios sociales, económicos y medioambientales de la presencia de trenes rápidos son mucho mayores que la carga financiera que actualmente genera respuestas mixtas por parte del público.

Tren rápido Whoosh gestionado por PT KCIC [Humas PT KAI] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

«KCIC lo ha dejado claro, KCIC no tiene errores, de hecho ‘orgullo’ nuestra nación se levanta. No hay muchos en este mundo que tengan tecnología de coches rápidos, Indonesia es uno de ellos», añadió Bobby.

Bobby incluso dijo que los países de Europa del Este y Estados Unidos aún no cuentan con transporte ferroviario rápido como lo tiene Indonesia.

«Gracias a Dios tenemos trenes rápidos. Entonces, ¿qué pasa con lo que siempre dicen Pak Doni y sus amigos en Danantara, que operativamente la empresa es rentable, por lo que tenemos la confianza suficiente para operarla?», añadió Bobby.

Anteriormente se informó sobre la atención a la carga de la deuda del proyecto KCIC Whoosh, el Presidente enfatizó que él, como Jefe de Estado, asumiría toda la responsabilidad de la sostenibilidad del proyecto.

Director de Operaciones (COO) Danantara Dony Oskaria dijo que el proceso de negociación para la reestructuración de la deuda del proyecto Indonesia China Fast Train (KCIC) o Whoosh aún está en curso.

Explicó que el equipo de negociación formado por elementos del gobierno y Danantara pronto partiría hacia China para continuar las conversaciones con el gobierno chino y las empresas asociadas en el consorcio PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).