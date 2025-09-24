Aunque TKD cayó, Purbaya asegura que aumente el gasto del gobierno central en las regiones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa afirmó, Asignación gasto gubernamental para la región realmente aumentó, a pesar de la transferencia a la región (TKD) En el proyecto de presupuesto estatal 2026 abajo en comparación con el año anterior.

Leer también: Purbaya llame a la asignación de APBN para el continuo ikn en 2026



Gasto regional que se canaliza a través del Mecanismo de gasto del Ministerio/Institución (K/L) con el esquema de «tarea de asistencia», presupuestado con una asignación total de RP 1.367 billones.

«La tarea de ayudar al nombre. El total es de 1.367 billones de RP. Bueno, el año pasado fue solo Rp 900 billones. Ahora Rp1,367 billones. Por lo tanto, aumentó en RP400 billones», dijo Purbaya en el Parlamento, citado el miércoles 24 de septiembre, 2025.

Leer también: El rupia se debilitó cuando el mercado estaba esperando los pasos concretos de Purbaya sobre la dirección fiscal





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, nuestra edición APBN septiembre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«En realidad, en total (distribución) en las regiones, no se reduce», dijo.

Leer también: Purbaya se reunirá con la asociación de la industria de cigarrillos que discutirá la política de impuestos especiales del tabaco



Explicó que el esquema de tareas de asistencia es un mecanismo de distribución de presupuesto del gobierno central a las regiones a través de K/L para implementar ciertos programas en la región.

Si TKD son fondos que van directamente al Tesoro del Gobierno Local para ser administrado de acuerdo con las necesidades regionales, entonces la tarea de asistencia es el fondo central que se distribuye a las regiones para ejecutar el programa que ha determinado el Centro.

Sin embargo, Purbaya reconoció que el cambio en el mecanismo podría conducir a desafíos para el gobierno regional (PEMDA) en la implementación de programas de desarrollo. Por lo tanto, el gobierno central continuará asegurándose de que el presupuesto para el desarrollo regional pueda ser absorbido de manera efectiva.

«Todavía es cuando el gobierno local es difícil administrar el programa, sí, están algo perturbados como ayer. Pero en términos de los beneficios que no reducimos. Lo que hago en el futuro es asegurar que Rp1,367 billones realmente se haya gastado a tiempo. Por lo tanto, no olvidamos la economía regional», dijo.

Se sabe que, en el último proyecto de presupuesto estatal de 2026, el gobierno, junto con la Agencia de Presupuesto de DPR (Banggar) han aprobado el aumento en la asignación de TKD a RP692.99 billones, o un aumento de RP43 billones del borrador inicial de RP649.9 billones.

La postura APBN 2026 se determina con un ingreso estatal de RP3,153.58 billones, gastos estatales de RP3,842.72 billones, equilibrio principal de RP89.71 billones y un déficit de RP698.15 billones o 2.68 por ciento del producto interno bruto (GDP).