Aunque tiende a ser estable, el CSIS recuerda cuatro amenazas a la economía indonesia en 2026

Jacarta – Investigador Titular Departamental Economía Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Deni Friawan, explicó una serie de factores desencadenantes que podrían ser amenaza Y riesgo para estabilidad economía nacional en 2026 Este.

En la rueda de prensa virtual ‘Perspectivas 2026: Amenazas y riesgos de la inestabilidad económica, social y política’, dijo que desde una perspectiva macro la economía indonesia hasta finales de 2025 mostró indicadores bastante buenos, si se analizan en base a datos agregados.

«Aunque nuestro PIB está lejos del objetivo, se estima que todavía crecerá cerca del 5 por ciento, y aunque la inflación aumentó a finales del mes pasado, todavía está por debajo del límite de tolerancia del 3 por ciento establecido por el Banco de Indonesia», dijo Deni, el miércoles 7 de enero de 2026.

Conferencia de prensa CSIS, Outlook 2026

Añadió que también se produjo una nota positiva en la balanza comercial de Indonesia, que, aunque el superávit está disminuyendo, todavía se encuentra en un nivel positivo. Mientras tanto, según él, el sector financiero y bancario sigue siendo bueno, con préstamos dudosos o préstamos dudosos todavía bajo control por debajo del 3 por ciento o dentro de límites seguros.

Sin embargo, Deni enfatizó que aunque los datos económicos agregados de Indonesia todavía muestran que la condición económica nacional sigue siendo bastante buena y estable, detrás de eso Indonesia en realidad enfrenta desafíos o presiones y riesgos silenciosos que podrían conducir a la inestabilidad.

«Es ahí donde nuestro sector exterior es vulnerable. Hay mucha presión desde el exterior y, por otro lado, aunque los datos agregados son buenos, a nivel interno nuestra situación no es muy alentadora», afirmó Deni.

Por lo tanto, también dijo que hay 4 desafíos o riesgos que Indonesia puede enfrentar y de los que debe ser consciente en 2026. El primero tiene que ver con los riesgos globales y la presión del lado externo.

El segundo son los problemas fiscales y monetarios que, según él, están latentes en Indonesia y dificultan la movilidad. El tercero está relacionado con los despidos o despidos y el desempleo juvenil, especialmente el desempleo juvenil y educado que puede ser peligroso en cualquier momento, como por ejemplo provocar disturbios.

«Y el último está relacionado con el tema de la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos a nivel nacional», dijo.