Aunque se debilitó, el JCI abrió fortalecido después del reemplazo del ministro

Yakarta, Viva – JCI abrió 20 puntos o 0.26 por ciento al nivel de 7,786 en la apertura de la negociación el martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: JCI espera el avance del nuevo ministro de finanzas



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el CSPI tiene el potencial de fortalecerse aún más en el comercio actual.

«IHSG todavía tiene el potencial de ser corregido después remodelación Madre Sri Mulyani. IHSG Potencial de apoyo de prueba en 7,700, y si sobrevive allí el potencial de rebote a corto plazo «, dijo Fanny en su investigación diaria, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Se proyecta que el JCI plomada, el analista de las 5 recomendaciones de existencias potenciales





Ihsg Stock Board Ilustration.

La Bolsa Asiática se fortaleció en la negociación el lunes a principios de la semana pasada, en medio de la situación política en Japón. El índice Nikkei 225 aumentó 1.45 por ciento y Takix disparó 1.06 por ciento.

Leer también: ¿Reorganización del gabinete para eliminar el «ministro» de Jokowi? Esta es la palabra palacio



Por otro lado, el primer ministro Shigeru Ishiba anunció su renuncia. Este paso da lugar a la especulación de que su sucesor alentará un mayor gasto gubernamental.

Mientras tanto, la Bolsa de Corea del Sur también aumentó, impulsada por la concentración del sector de la construcción después de que el gobierno lanzó una nueva política para superar la falta de vivienda en Seúl.

El índice Kospi aumentó un 0,45 por ciento y Kosdaq aumentó un 0,89 por ciento. Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong aumentó un 0,85 por ciento, el compuesto de Shanghai aumentó un 0,38 por ciento y Taeex Taiwán aumentó 0,22 por ciento.

Mientras tanto, ASX 200 Australia debilitado 0.24 por ciento, los tiempos de Estrecho de FTSE aumentaron un 0.03 por ciento y FTSE Malay KLCI aumentó un 0.47 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,680-7,700, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,780-7,800», dijo.