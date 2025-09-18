Aunque no han pasado 40 días, la familia sospecha que Aji Darmaji quiere dominar la riqueza

VIVA – La triste noticia de la muerte de los comediantes MPOK ALPA Resultó salvar un nuevo drama. El difunto hermano, Banong, expresó su decepción con su cuñada, Aji Darmajique se considera que actúa en secreto relacionado con la gestión de la herencia y los niños.

Banong sospecha abiertamente de que la intención de Aji de someter al tutor de un niño a la corte tenía un motivo oculto, a saber, el dominio de la herencia del comediante.

Esta sospecha estaba sobresaliendo después de que se descubrió que Aji Darmaji había presentado una solicitud para el tutor de un niño en el tribunal religioso sin discutir de antemano con la familia extendida de MPOK ALPA. Banong evaluó que los pasos de Aji como una acción inapropiada, especialmente si no se ha llevado a cabo la procesión de 40 días de muerte de MPOK ALPA.

«Si quieres firmar, quieres pagar algo por un colegial, solo estar allí, no vayas. Nosotros, como la familia del arpa, debemos pensar en ello, debería ser sencillo.

Banong sintió la razón por la cual Aji Darmaji afirmó que la tutela era necesaria para cuidar los asuntos escolares de los niños, que era muy extraño e irrazonable. Sospechaba que había otras intenciones que eran mucho mayores y más sospechosas.

«Si él no va allí (dominar la riqueza), ¿a dónde vas? Si MPOK es muchos activos. Los internautas también pueden valorarse a sí mismos», continuó.

Una de las mayores preocupaciones de Banong es que la posibilidad de Aji Darmaji está tratando de controlar todas las propiedades de los últimos tiempos, y lo que lo hace más preocupado es el destino del primer hijo de MPOK Alal, Sherly.

Según él, Sherly, aunque no el hijo biológico de Aji, tenía plenos derechos sobre el legado de su madre como heredero legítimo.

«MPOK realmente lamentó. Esto es realmente una vena tensa, haciendo emociones. Este es su hermano que está buscando (tesoro) para los niños. Si realmente siente que un esposo es útil para su esposa e hijos, no hay forma de que pueda cuidar la custodia de los niños mientras es su hijo biológico.

Afirmó que Sherly tenía que obtener sus derechos como heredero.

«Sis Sherly debe poder obtener sus derechos así, los herederos de MPOK Alpa», concluyó.

Revisión legal de niños

Legalmente, la infancia es un proceso de supervisión, crianza y gestión de la riqueza de un menor que no tiene padres o padres no puede llevar a cabo sus responsabilidades.

Basado en el artículo 47 de la ley número 1 de 1974 Juncto Artículo 98 Compilación de la ley islámica, los padres biológicos se convierten automáticamente en guardianes de sus hijos. Tienen la autoridad para representar a los niños en el exterior y en la corte.

Sin embargo, la solicitud de tutela por parte de los padres biológicos, según lo propuesto por Aji Darmaji, generalmente ocurre bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si el padre es un padre soltero o uno de los padres ha muerto.

Sin embargo, el paso de Aji Darmaji, que se considera apurado, aún plantea preguntas entre las familias del difunto MPOK ALPA, que sintió que no estaban involucrados en una decisión tan importante. La familia también espera que este problema pueda resolverse por deliberación para que los derechos de cada niño, especialmente Sherly, puedan cumplirse de acuerdo con la ley aplicable.