Aunque muchos apuestan por lo seguro con los híbridos, este fabricante confía en no querer dejarse llevar

Bali, LARGA VIDA – En medio de fabricantes de automóviles cada vez más agresivos de China que comercializan vehículos con tecnología híbrida e híbrida enchufable (PHEV) en Indonesia, vinfast elige ser diferente. La marca vietnamita destacó que seguirá centrándose en los vehículos eléctricos puros o vehículos eléctricos de batería (BEV) en 2026.

Lea también: Hyundai prepara dos autos nuevos, aún se están considerando los vehículos eléctricos



La dirección de Vinfast considera que cada tecnología tiene su propio segmento de mercado y sus propios seguidores. Sin embargo, para ellos, el futuro de la movilidad verde sigue estando en los vehículos eléctricos puros porque están respaldados por el desarrollo del ecosistema, las políticas gubernamentales y el creciente crecimiento del mercado.

«Cada tecnología definitivamente tiene un mercado, hay consumidores. Pero nuestro enfoque sigue siendo los BEV. Para 2026, seguiremos apostando plenamente por los BEV», dijo recientemente el director ejecutivo de VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto.

Lea también: Los residentes asaltan su nueva fábrica, aquí están los comentarios de VinFast y los internautas



Aun así, los fabricantes no cierran los ojos ante la dinámica del mercado. Admiten que el desarrollo de PHEV en Indonesia está creciendo con bastante rapidez, pero su confianza sigue en los vehículos eléctricos puros debido a las tendencias globales y al apoyo gubernamental cada vez más fuerte hacia una movilidad libre de emisiones.

Según él, la base más importante para conquistar el mercado no es sólo el producto y el precio, sino también el ecosistema. Por lo tanto, la compañía continuará fortaleciendo la infraestructura de soporte, como redes de carga, servicios posventa, suscripciones de baterías y garantías de valor de reventa. Se espera que este ecosistema sea un diferenciador y un factor de confianza del consumidor.

Lea también: Filas de automóviles Vinfast listos para fabricarse localmente en RI



«Estamos seguros de que con el ecosistema que estamos construyendo, Vinfast tendrá su propio lugar en los corazones de los aficionados a los coches eléctricos en Indonesia», afirmó.

El optimismo de Vinfast también se ve respaldado por el crecimiento continuo del mercado nacional de vehículos eléctricos. Si el año pasado la contribución de los coches eléctricos al mercado automovilístico nacional era sólo de alrededor del 4,9 por ciento, ahora la cifra ha saltado al 12-13 por ciento y se prevé que alcance más del 20 por ciento el próximo año.

Con una estrategia consistente, apoyo a las instalaciones de producción en Indonesia, así como el fortalecimiento de la red y el ecosistema, Vinfast enfatiza que está listo para convertirse en uno de los principales actores en el segmento de vehículos eléctricos de Indonesia, sin tener que seguir la tendencia híbrida que actualmente están adoptando otros fabricantes.