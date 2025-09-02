Aunque la manifestación es abundante, se confirma que el partido del equipo nacional indonesio y U-23 está seguro y permanece en el país





Surabaya, vivo – La ola de manifestaciones que abundaban en varias regiones no sacudieron la agenda Equipo nacional indonesio senior o U-23. Pssi Asegurar que todos los partidos en septiembre continúen celebrándose en el país de acuerdo con el horario.

La certeza se anunció a través del relato oficial de Instagram @timnasindonesia, que confirmó que tanto el partido de clasificación de la Copa Asiática U-23 2025 como el jornada de la FIFA, el equipo nacional senior tendrá lugar en Surabaya y Sidoarjo.

Con la celebración del partido en el país, PSSI invita a los partidarios públicos y leales de Garuda a asistir directamente para brindar apoyo en el estadio. Se cree que la presencia de seguidores es energía adicional para que los jugadores enfrenten oponentes duros.

Aunque las condiciones políticas domésticas son dinámicas, el fútbol indonesio ciertamente continúa corriendo. Ahora, el público solo tiene que esperar las acciones del retenedor de Garuda en la parrilla.

