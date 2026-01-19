Aunque la línea ferroviaria comienza a recuperarse, KAI Daop 2 Bandung cancela 3 viajes en tren

lunes 19 de enero de 2026 – 11:31 pm
Bandung, VIVA – PT Tren Indonesia (Persero) dijo que las líneas ferroviarias en las áreas de Daop 4 Semarang y Daop 1 Yakarta que anteriormente se vieron afectadas por el anegamiento ahora se están recuperando gradualmente y pueden volver a ser utilizadas por trenes (KA).
Los funcionarios de infraestructura llevan a cabo intensivamente el manejo de las vías para garantizar que las condiciones de las vías sean seguras para atravesar y cumplan con los estándares de seguridad de los viajes en tren.
Sin embargo, KAI Daop 2 Bandung todavía está llevando a cabo la normalización operativa y la disposición de la serie de trenes por etapas. Como resultado, KAI canceló tres viajes en tren que partían de Daop 2 Bandung el lunes 19 de enero de 2026.
El gerente de relaciones públicas de KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, se disculpó con todos los clientes por los inconvenientes ocurridos.
«Aunque la condición de la vía en el área afectada se ha recuperado gradualmente, KAI Daop 2 Bandung continúa normalizando las operaciones y organizando la serie de trenes en etapas. Esta medida se está tomando para garantizar que la seguridad en los viajes, la confiabilidad operativa y el servicio a los clientes se mantengan bien», dijo Kuswardojo, el lunes (19/1/2026).
Explicó que la cancelación del viaje se realizó como parte del arreglo de instalaciones y circuitos para que en el futuro la operación de trenes vuelva a funcionar de manera óptima y estable.
«La cancelación se llevó a cabo como parte del arreglo de instalaciones y circuitos para que las operaciones de trenes posteriores puedan funcionar de manera más óptima y estable», dijo.
KAI ofrece reembolsos del 100 por ciento de las entradas
Junto con la cancelación, KAI garantiza una compensación total a los clientes afectados. Todos los pasajeros tienen derecho a un reembolso del 100 por ciento del precio del billete, excluyendo los gastos de reserva.
«El proceso de cancelación y reembolso de los billetes se puede realizar a través de los mostradores de las estaciones, los servicios en línea, el centro de contacto KAI 121 o la aplicación Access by KAI, con un plazo de solicitud de hasta 7 (siete) días o 7 x 24 horas a partir de la fecha y hora de salida indicadas en el billete», dijo Kuswardojo. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)
VIVA.co.id
19 de enero de 2026