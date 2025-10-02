Aunque golpeado por cientos de millones de descuentos, las ventas de automóviles eléctricos todavía están tropezando en Japón

JapónViva – Más de dos años desde que ingresó oficialmente al mercado japonés, los productores Auto eléctrico de China, BydTodavía es difícil ganar los corazones de los consumidores locales. Hasta mediados de 2025, las ventas totales de BYD en Japón solo alcanzaron alrededor de 5.300 unidades.

Esto todavía sucedió a pesar de abrir 45 puntos de venta, presentar cuatro modelos de vehículos eléctricos (EV) y preparar el lanzamiento del pequeño automóvil eléctrico Kei Car en 2026.

Según lo informado por Viva Automotive de The Japan Times, jueves 2 de octubre de 2025, el esfuerzo de expansión no fue suficiente para alentar la demanda. Ahora, BYD intenta una nueva estrategia al ofrecer grandes descuentos.

El descuento dado alcanzó 1 millón de yenes o alrededor de Rp150 millones. Si se combina con los subsidios gubernamentales, los precios del automóvil pueden caer en un 50 por ciento. Por ejemplo, el BYD ATTO 3 vendió alrededor de 4,2 millones de yenes o alrededor de Rp630 millones se puede obtener mucho más barato.

Pero esta estrategia de precios se clasifica como inusual en Japón. Los fabricantes de automóviles locales casi nunca dan piezas grandes.

Según el analista senior de inteligencia de Bloomberg, Tatsuo Yoshida, este paso está en riesgo de causar decepción a los primeros consumidores que compran a precios completos, al tiempo que reducen el valor de reventa de los automóviles en el futuro.

Se sabe que el mercado japonés en sí es difícil de penetrar. Los consumidores son leales a las marcas locales como Toyota, Nissan y Honda. También prefieren un automóvil híbrido sobre la electricidad pura. Varias marcas globales han fallado. General Motors, por ejemplo, atrajo a la marca Saturno después de las ventas letárgicas, mientras que Hyundai se había ido en 2009 antes de tratar de regresar.

Esta situación contrasta con el mercado europeo, donde las ventas de BYD realmente se dispararon. Pero la compañía evalúa que la existencia en Japón sigue siendo importante a largo plazo.

Según Bloombnef, los vehículos eléctricos solo contribuyen al 3.4 por ciento de las ventas de automóviles nuevos en Japón este año, pero se espera que la cifra continúe aumentando en los próximos años.

«Ganar en Japón no es el objetivo principal. Lo importante es dejar un camino. Obtener reconocimiento de un consumidor japonés muy selectivo será un gran logro para BYD, aunque económicamente puede no ser de inmediato rentable», dijo Yoshida.

Aun así, el desafío BYD sigue siendo pesado. En junio pasado, BYD solo vendió 512 unidades en todos los modelos, retrasado detrás de Nissan Sakura, que vendió 1,137 unidades y se convirtió en la EV más popular en Japón. Esta cifra, según Yoshida, ni siquiera es suficiente para cubrir los costos operativos de la sala de exposición y los salarios de los empleados.

Mientras tanto, los competidores locales también son cada vez más serios. Honda acaba de lanzar su primer EV compacto, mientras que Toyota y Suzuki planean unir a Kei EV este año.

«Vender autos no es solo una transacción, sino construir lealtad a largo plazo. Y en Japón, todavía es muy dudoso si BYD puede lograr eso», dijo.