Aunque Gaza es pacífica, los perpetradores del genocidio deben ser responsables

Madrid, EN VIVO – Primer ministro Español Pedro Sánchez destacó paz De Gaza no debe lograrse a expensas de la justicia, al tiempo que se hace hincapié en que quienes participan en atrocidades deben rendir cuentas.

«La paz no debe significar olvido, no debe significar impunidad», dijo Sánchez en una entrevista con la cadena de radio SER.

“Ellos son los actores principales en esto. genocidio «Quienes suceden en Gaza deben rendir cuentas de sus acciones ante la ley», continuó enfatizando.

Los líderes mundiales presenciaron la firma del acuerdo de paz y el fin de la guerra de Gaza Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Recordó sus experiencias de trabajo en las Naciones Unidas (ONU) durante la Guerra de Kosovo, que terminó con condenas por crímenes de guerra contra varias partes involucradas.

«Todavía tenemos mucho trabajo por hacer», dijo. «Aún quedan muchas preguntas sin respuesta».

Sánchez enfatizó que España y Europa jugarán un papel importante en el proceso de paz, no sólo en la reconstrucción de Gaza sino también en el establecimiento de una solución de dos Estados basada en el derecho internacional.

El presidente español tampoco descartó la posibilidad de enviar tropas de su país como parte de la fuerza de paz en Gaza.

El líder español añadió que Madrid mantendría un embargo de armas contra Israel «hasta que se logre realmente un alto el fuego y el proceso hacia la paz sea permanente».

«Es importante que la violencia haya terminado», afirmó. “Ahora tenemos la oportunidad de abrir un diálogo honesto entre Israel y Palestina y hacia el reconocimiento de dos Estados”.

La víspera, Sánchez partió hacia Egipto para asistir a la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza. (Hormiga)