Aunque el caso terminó pacíficamente, el director del SMAN 1 Cimarga admite que todavía está preocupado, ¿por qué?

Cimarga, EN VIVO – Denunciar casos contra el director de la escuela SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria La supuesta bofetada a un estudiante que fue sorprendido fumando terminó pacíficamente. El padre del estudiante, ILP, Tri Indah Alesti, retiró el informe policial sobre los presuntos abusos cometidos por Dini Fitira.

El proceso de retirada de este informe tuvo lugar en SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak Regency el jueves 16 de octubre de 2025. A la reunión asistieron el Secretario Regional de la provincia de Banten, Deden Apriandi, el Secretario Regional de Lebak Regency, miembros del DPRD de Banten, PGRI Lebak y representantes de KPAI RI.

Admitió que se sintió aliviado porque los padres del estudiante lo habían perdonado. Sin embargo, por un lado, admitió que estaba preocupado a pesar de que se había reconciliado con los padres del estudiante.

«Gracias a Dios, te he perdonado. Honestamente, todavía estoy preocupado hasta que pienso en lo que me pasará», dijo, citado en la transmisión de TvOne News en YouTube, el jueves 16 de octubre de 2025.

Dini reveló además que la reprimenda que dio fue una forma de amor de un maestro hacia los alumnos. Dijo que no llevó a cabo las acciones violentas intencionalmente para lastimar a sus alumnos.

«Esta forma de mi amor por el estudiante puede ser un acto valiente que la gente observa. Tocar es en realidad un reflejo», dijo.

El director del SMAN 1 Cimarga también admitió que aún temía que sus acciones fueran nuevamente denunciadas ante las autoridades. Mientras contenía las lágrimas, también pidió protección a las autoridades.

«Pido que yo también quiero ser protegido. Para ser honesto, estoy preocupado, tengo miedo de mis acciones. Además, tengo miedo de ser denunciado. Esta es mi preocupación», dijo.

Tras este incidente, Dini Fitria también reveló la importancia de la formación de los docentes. Esta formación está relacionada con la comprensión o limitaciones en el desempeño como docente.

«Básicamente, necesitamos entrenamiento y los educadores deben entender que hay límites donde, por culpa de todos nosotros, es imposible que un maestro, un educador, mate el carácter mental de sus alumnos para que algún día se conviertan en personas exitosas», dijo.

Mientras tanto, Tri Indah Alesti, madre de ILP, prometió brindar supervisión y orientación a su hijo para que mejore. Por otro lado, Tri Indah Alesti admitió que actualmente está enfocada en el proceso de recuperación mental de su hijo.