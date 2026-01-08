Aún tienes contrato en Persib

Bandung, VIVA – Antes del duelo caliente persib Bandung se defendió persia Yakarta, la atención del público no se centra sólo en el partido en el campo. Futuro Federico Barba También se convirtió en el centro de atención, ya que se intensificaron los rumores sobre la salida del defensa italiano de Maung Bandung.

Lea también: Persija cede a tres jugadores jóvenes hasta el final de la temporada, se centra en la madurez mental y las horas de vuelo



entrenador persib, Bojan Hodakrespondió al problema confirmando el estado del contrato de Barba. Según Bojan, hasta ahora el jugador sigue formando parte de la plantilla del Persib y está sujeto a un acuerdo profesional que debe respetar.

Federico Barba llegó al inicio de la temporada 2025/2026 de la Superliga e inmediatamente se convirtió en una figura importante en la zaga. Su experiencia hizo que la defensa de Persib pareciera sólida en la primera mitad de la temporada, con relativamente pocos goles concedidos.

Lea también: Bojan Hodak habló sobre los rumores de que Federico Barba dejaría Persib





Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

Sin embargo, a medida que avanzaba la competencia, comenzaron a surgir especulaciones sobre el futuro de Barba. Esta cuestión está relacionada con la condición personal del jugador, quien anteriormente admitió que extrañaba a su familia en Italia. La situación se vio agravada por problemas de salud, después de que Barba contrajera dengue y se sometiera a tratamiento antes de continuar recuperándose en su país de origen.

Lea también: ¡El Clásico caliente! Federico Barba amenaza con ausentarse del Persib vs Persija, aquí tres fuertes razones



Los rumores de salida son cada vez más fuertes a pesar de que Barba todavía fue visto en el área del estadio Gelora Bandung Lautan Api el miércoles 7 de enero de 2026. Sin embargo, no participó en el entrenamiento grupal y solo recibió terapia en la sala de tratamiento del equipo.

En respuesta a esta condición, Bojan Hodak subrayó que administrativamente el estatus de Barba no ha cambiado.

«Mira, siempre hay rumores y sé que Barba tiene problemas con su familia para adaptarse aquí. Pero todavía tiene contrato (en Persib)», dijo Bojan después de un entrenamiento en el GBLA Companion Field, en Bandung City.

Cuando se le preguntó sobre más certezas, el técnico croata volvió a subrayar que el contrato es la base principal. Aparte de eso, se mostró reacio a responder a la creciente especulación.

«Si tiene contrato, se quedará. Respecto a los rumores, no puedo decir nada», afirmó.

Por otro lado, Federico Barba habló sobre su futuro. A través de su cuenta personal de Instagram, el defensa de 32 años confirmó que no continuaría su vinculación con Persib Bandung. Esta decisión, según Barba, se tomó por motivos puramente familiares.