¿Aún tiene deudas en ayunas del año anterior y olvidó el monto? Ustaz Adi Hidayaat revela cómo reemplazarlo

Jacarta – Ayuno El Ramadán 1447 H está cada vez más cerca. Según los últimos cálculos, dentro de unos 105 días daremos la bienvenida al mes sagrado del Ramadán de 2026.

Este momento podría ser el adecuado para empezar a cumplir con las obligaciones pendientes, especialmente para aquellos que aún tienen deudas de ayuno del Ramadán anterior. Puedes empezar a reemplazarlo esta semana para que no se acumule antes del Ramadán.

Sin embargo, ¿qué pasa si tu deuda de ayuno no es sólo del año pasado, sino también de años anteriores? Además, si ha olvidado cuántos días no ha pagado, ¿debería reponerlos de todos modos y cómo liquidarlos correctamente?

Al respecto, Ustaz Adi Hidayat dio su propia respuesta. En un vídeo subido al canal de YouTube de Mildiani Ilham, Ustaz Adi le pide que reflexione sobre las razones por las que no ayunó durante el mes de Ramadán en ese momento.

«La pregunta es, ¿por qué cuando otras personas ayunan tú rompes el ayuno? Cuando otras personas obedecen a Allah, tú lo abandonas, ¿cuál es el problema? Entonces, desde aquí, agradece que quieras preguntar, significa que hay una guía de Allah, que te ama, para cambiar para mejor», dijo Ustaz Adi Hidayat.

Ustaz Adi Hidayat también reveló que el siguiente paso es arrepentirse ante Allah SWT. Como en el capítulo 17 de Al Quran, An Nisa, se explica que Dios aceptará el arrepentimiento de Su siervo que sea sincero.

«En segundo lugar, arrepiéntete ante Allah SWT y promete no repetirlo otra vez y hacerlo mejor que antes, Corán capítulo 4 versículo 17 ‘Verdaderamente el arrepentimiento que Dios acepta es el que ha hecho mal’ ninguna persona perfecta debe haber cometido un error, pero lo mejor es que cuando cometen un error quieren volver a Dios y acelerar la corrección», explicó.

¿En cuanto a cómo sustituir el ayuno que se practica desde hace años? Ustaz Adi dijo que todavía tienes que reemplazar tu ayuno de Ramadán en los días fuera del mes de Ramadán. En cuanto al número, Ustaz Adi dijo que podía estimarlo aunque se desconocía el número de ayunos que fueron reemplazados.

«¿Entonces cómo lo reemplazas? Intentas cambiar los días que no sean Ramadán. Calculas cuánto me queda y luego intentas maximizarlo. Puedes predecir aunque se desconoce la cantidad, pero en general puedes entender», explicó Ustaz Adi Hidayat.