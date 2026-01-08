Aún sospechoso, Roy Suryo en realidad vigila a los seguidores de Jokowi, la razón es…

Yakarta, VIVA – Polémica grado El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ahora terminan reportándose entre sí. Roy Suryo informó siete seguidor Jokowi acudió a la policía de Metro Jaya bajo sospecha de difamación, tras acusaciones de diplomas falsos y acusaciones de participación en el caso de corrupción del proyecto Hambalang.

Lea también: El vicegobernador de Babel admite que no sabía que su diploma era falso y su campus quiere ser demandado



El perito telemático dijo que la denuncia se presentó porque se sentía víctima de calumnias. Sin embargo, se mostró reacio a revelar en detalle las identidades de los denunciados. Las siete personas sólo son conocidas por sus iniciales A, B, D, F, L, U y V.

El informe está registrado con el número LP/B/114/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA de fecha 6 de enero de 2026. En su informe, Roy Suryo denunció presuntas violaciones del artículo 433, párrafo 2, y del artículo 434, párrafo 1, del Código Penal.

Lea también: SBY calumniado por estar involucrado en la emisión de certificados de Jokowi, los demócratas denuncian una serie de cuentas de YouTube y TikTok a Polda Metro



«Entonces, ¿por qué informamos el artículo 433, párrafo 2 y 434, párrafo 1 del nuevo Código Penal, porque está directamente relacionado con el incidente que experimenté? Así que veo que este es un giro extraordinariamente malvado», dijo Roy Suryo en la sede de la policía de Metro Jaya, el jueves 8 de enero de 2026.

Roy Suryo dijo que la polémica comenzó con los resultados de una investigación realizada con Rismon Sianipar, la Dra. Tifa y otros partidos, que concluyó que el diploma de la Universidad Gadjah Mada (UGM) de Jokowi era falso. Sin embargo, estas acusaciones en realidad cambiaron.

Lea también: Prabowo agradece haber realizado una ‘pasantía’ en el gabinete de Jokowi



«Y deliciosamente, los partidarios de Joko Widodo simplemente se dieron la vuelta, diciendo que mi diploma era falso. Algunos dijeron que mi licenciatura era falsa, algunos dijeron que mi maestría y mi doctorado también eran falsos», dijo.

No sólo se trata de diplomas, el ex Ministro de Juventud y Deportes admitió que también se vio arrastrado a acusaciones de implicación en corrupción en el proyecto Hambalang. La acusación, según él, era totalmente infundada.

«De hecho, renuncié al partido porque quería ir a la escuela. Y una de las pocas personas en el partido que obtuvo el 5 por ciento como mejor cuadro del partido en 2016. Y después de eso, 4 años después, le di permiso al presidente general en ese momento para renunciar porque quería ir a la escuela», dijo.

Roy Suryo enfatizó que las acusaciones que se le dirigieron eran noticias falsas y calumnias. Dijo que en el informe que realizó se habían encontrado elementos delictivos.