Aún sin competir, Dewa United seguramente se clasificará para los cuartos de final de la AFC Challenge League 2025/26

Tangerang, VIVA – Las buenas noticias vienen de un club de Indonesia, Dewa United FC. El equipo apodado Bantem Warriors seguramente se clasificará para los cuartos de final Liga Desafío AFC 2025/26, aunque no haya disputado su último partido de la fase de grupos.

Esta certeza se obtuvo después de que Phnom Penh Crown FC lograra una dramática victoria por 3-2 sobre Tainan City en el Kelapa Dua Sports Center, Tangerang, el sábado 1 de noviembre de 2025. Este resultado significó que la posición del Dewa United ya no podía ser perseguida por sus dos competidores en el Grupo E, a saber, Tainan City y Shan United.

Actualmente, Phnom Penh Crown lidera la clasificación con una colección de 7 puntos, mientras que Dewa United ocupa el segundo lugar con 4 puntos. Aunque todavía queda un partido por jugar, el Dewa United tiene la posición segura de clasificarse para los octavos de final.

Porque Shan United solo acumuló 3 puntos y no hubo retrasos en el partido. Mientras tanto, Shan United está al final de la clasificación con 0 puntos.

Aun así, el equipo dirigido por Jan Olde Riekerink sigue estando muy motivado. Dewa United se enfrentará a Shan United en el partido final de la fase de grupos a partir de las 19:00 WIB, y la victoria abrirá sus posibilidades de clasificarse como ganadores de grupo.

Este éxito es una nota positiva para el fútbol indonesio a nivel asiático, teniendo en cuenta que el Dewa United acaba de debutar en la competición entre clubes asiáticos. El apoyo de la afición y el rendimiento constante en partidos anteriores fueron las claves del éxito de Anak Dewa para alcanzar los cuartos de final.