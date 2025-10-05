Aún se producen oleadas de despidos, miles de empleados en la industria de la tecnología para convertirse en ‘víctimas’

Yakarta, Viva – Compañía En varios sectores, que van desde el petróleo y el gas hasta los medios y los vuelos, continúan reduciendo la mano de obra. Se toma este paso para superar los altos costos operativos, la feroz competencia y la incertidumbre del comercio global.

Leer también: Google es el despido de cientos de empleados, la IA nuevamente se convierte en el culpable



Uno de los últimos ejemplos es ExxonMobil, que planea reducir 500 empleos en Singapur a fines de 2027, alrededor del 10-15 por ciento del total de 3.500 empleados, como parte de la reorganización de las operaciones locales.

Además, la compañía planea reducir 2,000 empleos a nivel mundial como parte de un pequeño plan de consolidación de oficinas para convertirse en un centro regional.

Leer también: El impacto del pesado apagado, 750 mil funcionarios públicos están amenazados con despidos masivos



Otras compañías petroleras como Imperial Oil, donde ExxonMobil posee casi el 70 por ciento de las acciones, también se dirige a una reducción en el 20 por ciento de la fuerza laboral. Chevron, ConocoPhillips y BP también anunciaron Despido Después de que disminuye el precio del petróleo crudo debido a un aumento en la oferta de la OPEP y sus aliados.

La siguiente es información completa como se resume de Los tiempos de negociosDomingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: ExxonMobil disparó a 2.000 empleados, el gigante petrolero del mundo nuevamente de manera eficiente



Impacto en los medios y el sector de relaciones públicas

Nosotros. Communications, una compañía de relaciones públicas en Singapur, desestimó el 7 por ciento de su personal el 25 de septiembre. Los despidos incluyen puestos desde el nivel principiante hasta el director, y la mayoría de los empleados nuevos trabajan menos de dos años.

La compañía afirma que los cambios comerciales de este año crearon brechas de presupuesto, además del presupuesto del cliente que está reduciendo y aumentando la competencia.

En el sector de los medios, MediaCorp anunció 93 despidos del personal, alrededor del 3 por ciento del total de empleados, a partir del 1 de septiembre. Los empleados afectados recibieron tiempo hasta finales de mes para encontrar otros puestos en la empresa o recibir un pago máximo de indemnización de RP3.2 mil millones, dependiendo de la experiencia, el salario y la antigüedad.

Reestructuración en los sectores automotrices y de tecnología

En el sector automotriz, ZF Friedrichshafen planea colocar alrededor de 7,600 empleados de sus unidades de tren motriz hasta 2030, mientras que Bosch reducirá 13,000 empleos como parte de un paso de ahorro de costos de RP48.5 billones debido a la disminución de la demanda y la capacidad excesiva.

Volvo cerró la Oficina de Investigación y Desarrollo en Singapur, que afectó a 14 empleados, mientras que Lufthansa redujo 4.000 trabajos administrativos hasta 2030.

En el sector de la tecnología, Accenture detendrá al personal que no puede ser comprendido para dominar las habilidades de IA.