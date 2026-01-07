Aún Saludable Se Desmayó Repentinamente, Cronología De La Muerte Del Padre De Venna Melinda En Un Lugar De Masajes

Jacarta – amiga melinda Finalmente habló sobre el momento más impactante de su vida a principios de este año. Su querido padre, Jimmy Rekartono, murió repentinamente el martes 6 de enero de 2026 en la zona de Grand Wijaya, en el sur de Yakarta, sin mostrar ningún signo previo de enfermedad.

El fallecimiento de Jimmy Rekartono dejó a toda la familia con un profundo dolor. La cronología inicial de la muerte de su padre se reveló después de la procesión fúnebre que se celebró en Jeruk Purut TPU, en el sur de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La tía Venna Melinda explicó que la familia recibió la sorprendente noticia por primera vez por teléfono desde un centro de masajes de salud en Grand Wijaya.

«Ayer, alrededor de las cuatro y media de la tarde, recibimos noticias de uno de mis hermanos mayores que estaba en Bandung. Dijo que el señor Jimmy se había desmayado en Grand Wijaya y que su estado era difícil. Así que se pidió a toda la familia que fuera allí inmediatamente», dijo.

Según él, el centro de masajes pudo ponerse en contacto con la familia porque anteriormente uno de los hermanos mayores de Venna se había comunicado directamente con el fallecido el lunes por la noche.

«Mi hermana todavía estaba hablando por teléfono con papá Jimmy el lunes por la noche. Gracias a Dios, la gente de Grand Wijaya encontró el último contacto. Finalmente mi hermana se puso en contacto con Venna y el resto de la familia», explicó.

Al escuchar esta noticia, la familia inmediatamente se trasladó rápidamente al lugar. Inmediatamente se envió una ambulancia, pero el estado de Jimmy Rekartono hizo imposible salvarlo.

«Todos inmediatamente se apresuraron a traer una ambulancia, pero en ese momento ya no estaba allí», dijo la tía.

La recepcionista del lugar de masajes también dijo que el pulso de Jimmy Rekartono era indetectable cuando lo encontraron por primera vez.

«La recepcionista dijo que ya no tenía pulso. Efectivamente estaba débil y rígido. Así que nosotros, como familia, fuimos sinceros y nos rendimos, porque era así», añadió.

Mientras tanto, Venna Melinda admitió que recibió la triste noticia mientras estaba lejos de Yakarta. Estaba de vacaciones en Bali con su hija, Vania, cuando recibió una llamada inesperada en su teléfono móvil.

«Ayer estuve en Bali con Vania porque era feriado. Recibí una llamada, pero al principio no entendí», dijo Venna.