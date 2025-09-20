Aún revisado, el DKI DPRD promete que la asignación de la casa estará uniformada

Yakarta, Viva – Vicepresidente DKI JAKARTA DPRD, Basri Baco decir Subsidio en el hogar Los miembros de DPRD estarán uniformados. Sin embargo, por ahora todavía está en el proceso de evaluación y la búsqueda de la mejor manera.

«Se está revisando juntos, buscan el mejor camino, se planea el uniforme. Por lo tanto, no es tan oeste de Java, así que Banten, DKI está todo. Esto está planeado para ser uniformado», dijo Baco en Yakarta, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Según él, el estudio se llevó a cabo para que las políticas tomadas permanecieran proporcionales y justas para todos los miembros del Consejo en Indonesia.

Aun así, Basri aún no ha detallado cuándo se decidirá la política. «Evaluó lo mejor. Porque el sustento del consejo está en su sustento constituyente», dijo Baco.

Anteriormente, se sabía que los miembros del DKI DPRD obtenían subsidios de vivienda. La determinación de esta asignación se basa en el decreto del gobernador del número 415 de DKI Yakarta de 2022.

La cantidad de asignación de vivienda para los líderes de DPRD se establece en RP78.8 millones por mes, incluidos los impuestos. En cuanto a los miembros de DPRD, la asignación de vivienda dada es RP. 70.4 millones por mes.

La base legal de KepGub 415 de 2022 es el Reglamento del Gobierno número 18 de 2017 con respecto a los derechos financieros y administrativos de los líderes y miembros de la Regulación del Gobernador DPRD y DKI Jakarta Número 17 de 2022, que es un cambio de regulación del gobernador número 153 de 2017.

Los estados reglamentarios, si el gobierno regional no ha podido proporcionar una posición de la Cámara para el Liderazgo de la DPRD, las asignaciones de vivienda se otorgan en forma de dinero cada mes al prestar atención al principio de propiedad, equidad y racionalidad. (Hormiga)