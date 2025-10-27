Aún quedan 28 partidos

VIVA – real madrid conquistando el éxito Barcelona 2-1 en un duelo acalorado El clásico en el Santiago Bernabeu, domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde WIB.

Dos estrellas del conjunto blanco, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, fueron decisivas en la victoria que consolidó al Madrid en lo más alto de la clasificación de la Liga española con cinco puntos de ventaja sobre su eterno rival.

El gol de Bellingham en la primera parte marcó la diferencia en un partido lleno de mucha tensión. Esta victoria también marcó el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador del Madrid, que inmediatamente lo cerró con un dulce resultado.

El Barcelona dominó la posesión del balón, pero el Real Madrid pareció más eficaz y agudo a la hora de aprovechar las oportunidades.

El Madrid tuvo una oportunidad de oro mediante un penalti tras Lamina Yamal derribó a Vinicius Junior, pero la decisión fue anulada tras una revisión del VAR.

Poco después, Mbappé abrió el marcador con un disparo certero en el minuto 22 tras recibir un dulce pase de Bellingham. Fue el undécimo gol de la temporada de Mbappé, continuando su tendencia productiva en LaLiga.

Sin embargo, la ventaja del Madrid duró poco tiempo. Fermín López aprovechó un pase de Marcus Rashford y empató en el minuto 38.

Cuatro minutos después, el Bernabéu volvió a rugir. Jude Bellingham aprovechó con éxito el rechace de un cabezazo de Eder Militao y convirtió el segundo gol del Madrid.

Bellingham, que acaba de marcar su primer gol en el Bernabéu desde abril, apareció como motor del ataque. Su gol aseguró que Los Blancos se adelantaran 2-1 en la primera parte.

En la segunda mitad, el Real Madrid tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja tras recibir un penalti tras una mano de Eric García. Lamentablemente, el disparo de Mbappé fue detenido por el portero Wojciech Szczesny.

Aun así, el dominio madrileño continúa. Vinicius, Valverde y Bellingham amenazaron en varias ocasiones la portería del Barcelona.

Mientras tanto, Lamine Yamal no logró destacar. El joven jugador, que había provocado las emociones del público madrileño con sus declaraciones en los medios, en realidad estaba frustrado y no representaba muchas amenazas importantes.

En los minutos finales, la tensión del partido se calentó. Pedri tuvo que abandonar el campo en el tiempo añadido (90+10′) tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una dura falta sobre Aurelien Tchouameni.