Aún no se ha levantado el velo sobre la muerte de una familia en Warakas, esto dice la policía

Yakarta, VIVA – El misterio de la muerte Uno familia quien fue encontrado muerto en una casa alquilada en la zona WarakasTanjung Priok, en el norte de Yakarta, aún no revelado.

La policía ha afirmado que hasta el momento existen tres causas de muerte víctima todavía en proceso de exploración. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el subcomisionado de policía Onkoseno Grandiarso Sukahar, dijo que los investigadores no habían podido concluir la causa de la muerte porque todavía estaban esperando los resultados del examen médico.

«La causa aún se está analizando», dijo Onkoseno el lunes 5 de enero de 2026.



Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar

Explicó que la clave para esclarecer el caso está en los resultados de los exámenes toxicológicos realizados por el equipo médico forense, los cuales aún no han sido recibidos por la policía.

«Sí (aún esperando resultados de toxicología), no sabemos cuándo saldrán y podrán revelarse», dijo.

Sin embargo, Onkoseno enfatizó que su partido sigue comprometido a llevar a cabo una investigación exhaustiva para descubrir completamente este incidente.

Anteriormente se informó que hubo un alboroto en Warakas, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta. Una familia encontrada fallecido dentro de su casa, viernes 2 de enero de 2026.

De los cuatro miembros de la familia, tres murieron, mientras que otra persona fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Este trágico descubrimiento se volvió viral por primera vez en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter/X @wongdalang, que compartió la cronología inicial del incidente.

Agentes policiales acudieron inmediatamente al lugar para evacuar a las víctimas. «1 familia fue encontrada muerta en Warakas Gg, 10 de 4 personas, 3 personas MD 1 persona fue llevada al hospital… mientras era atendida por la policía de TG Priok», se cita en el relato.

Las tres víctimas fueron Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27) y Adnan Al Abrar Jamaludin (13). Mientras tanto, otro miembro de la familia, Abdullah Syauqi Jamaludin (22), sobrevivió y sigue recibiendo tratamiento médico.