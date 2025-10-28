Aún no me lo han entregado

Solo, EN VIVO – El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), admitió que no lo ocuparía. casa de retiro que el estado le dio en el área de Colomadu, Karanganyar Regency, Java Central como lugar para vivir.

Él y su familia permanecerán en su residencia en Banjarsari, Solo, Java Central.

El exgobernador de DKI Yakarta admitió que la casa de premios estatal todavía depende de la Secretaría de Estado (Setneg) y no le ha sido entregada.

«La casa todavía está bajo la autoridad de la Secretaría de Estado porque no me la han entregado y veo que aún no está terminada», dijo Jokowi.



El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, alias Jokowi.

Jokowi dijo que le preguntaron sobre el diseño de la casa.

«Le hice preguntas al arquitecto. No hay conceptos. Si no está (ocupado) todavía estará en la casa antigua. Ya tienes una casa, aunque sea pequeña, todavía te gusta la casa antigua», añadió.

Cuando se le preguntó para qué se utilizaría, el ex alcalde de Surakarta admitió que no sabía exactamente para qué se utilizaría. Sin embargo, se puede utilizar para reuniones.

«Podría ser para reuniones o para recibir invitados. No sé (el progreso de la construcción de la casa)», dijo.

Jokowi dijo que no hay pabellón en la residencia de ancianos del país. Es solo que la casa tendrá dos plantas.

No negó que su residencia de ancianos podría eventualmente abrirse al público. Lo que está claro es que no trasladará su domicilio a Karanganyar Regency.

«Podría estar abierto al público, pero todavía no, solo entrégalo todavía. No cambies de domicilio, quédate en Sumber», dijo. (Informe de Mahfira Putri/tvOne/Solo)