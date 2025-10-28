Aún no hay arrestos en el caso de ataque con ácido en Delhi mientras surge un nuevo giro sobre la ubicación







Hasta el momento no se han realizado arrestos en relación con el presunto ataque con ácido incluso cuando ha surgido un nuevo giro: la ubicación del principal sospechoso resultó estar lejos de la escena del crimen, dijo la policía el lunes.

Una mujer de 20 años supuestamente sufrió quemaduras en las manos cuando un “acosador” y sus asociados le arrojaron ácido cerca del Laxmi Bai College de la Universidad de Delhi en el noroeste de Delhi el domingo, dijo un funcionario. La policía dijo que detuvo a un Jitender, quien supuestamente es el acusado. Jitender es residente de Mukundpur, donde también vive la víctima.

«Hemos interrogado a Jitender, quien afirmó que no estaba presente en la zona cuando ocurrió el incidente», dijo la policía. Prima facie, los investigadores también descubrieron que Jitender no estaba en el área cuando supuestamente tuvo lugar el ataque. Es más, aunque no había circuito cerrado de televisión cámara en el lugar del presunto ataque, las imágenes de la zona tampoco prueban la presencia de Jitender.

La policía también ha levantado sospechas sobre la mujer que se bajó de un rickshaw eléctrico a 200 metros de la universidad. Una fuente afirmó que no se encontraron rastros de ácido en la pared cerca del lugar del presunto crimen. La policía también dijo que en 2018, un miembro de la familia de la víctima había arrojado ácido a un familiar de los hermanos. Ese asunto está sub judice.

