Aún no ha debutado, el nuevo entrenador del Chelsea está causando revuelo

VIVA – Nuevo entrenador Chelsea, Liam RoseniorInmediatamente se robó la atención del público en su primera rueda de prensa en Stamford Bridge.

Después de sólo unos días en el cargo, el estratega británico hizo una declaración audaz que provocó un acalorado debate entre los aficionados al fútbol.

Rosenior sustituye oficialmente a Enzo Maresca, que fue despedido por la dirección el pasado mes de diciembre. Jugará su primer partido con los Blues cuando visite la sede del Charlton Athletic en la Copa FA.

Esta temporada no es una época fácil para el Chelsea. Aunque ganaron el título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en verano, el desempeño del equipo fue inconsistente. Se dice que la relación de Maresca con la dirección se volvió tensa, especialmente en lo que respecta a la política de transferencias del club, hasta que finalmente provocó su despido.

En medio de esta situación, Rosenior sorprendió al público con su valoración sobre Moisés Caicedo. El centrocampista ecuatoriano fue contratado por el Chelsea procedente de Brighton & Hove Albion en el verano de 2023 por una tarifa fantástica, alcanzando los £115 millones, lo que en ese momento era un récord de transferencia en Inglaterra.

Al principio, Caicedo tuvo dificultades para adaptarse. Sin embargo, poco a poco se transformó en una figura vital en el mediocampo del Chelsea y ahora se le considera uno de los mejores centrocampistas del Chelsea. primera división.

Pero Rosenior fue más allá. En su entrevista con Joe Cole en TNT Sports, éste sin dudarlo calificó a Caicedo como el mejor del mundo.

«En mi opinión, Moisés Caicedo es el mejor centrocampista del fútbol mundial actual», afirmó Rosenior.

Esta declaración provocó inmediatamente reacciones encontradas. Caicedo es de hecho el corazón del juego del Chelsea. Esta temporada ha disputado 16 partidos ligueros, aportando tres goles y una asistencia, además de desempeñar un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del equipo.

Curiosamente, Rosenior ni siquiera ha tenido la oportunidad de trabajar directamente con Caicedo. Aun así, sus comentarios confirman que el centrocampista estará en el centro de los proyectos de futuro del Chelsea.