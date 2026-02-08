Aún es necesario reforzar la supervisión regulatoria y la gobernanza de la Sharia Fintech

Jacarta – Caso fallar pagar PT Dana sharia Indonesia (DSI), que provocó que aproximadamente 14.000 inversores no devolvieran los fondos de los prestamistas por valor de alrededor de 1,17 billones de IDR, se considera el impacto de una supervisión aún débil. regulador así como una gobernanza frágil en la industria fintech Préstamos de la Sharia en Indonesia.

Lea también: Con el objetivo de convertirse en una superaplicación que fortalezca el ecosistema de la Sharia, BSN lanza Bale Syariah



El economista del Centro de Estudios Financieros, Económicos y de Desarrollo de la Universidad de Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, dijo que la gran escala de las pérdidas y el tiempo que el problema duró sin ser detectado tempranamente, muestra que el mecanismo de supervisión de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) no se ha aplicado de forma estricta y eficaz.

«La gran magnitud de las pérdidas y el tiempo que el problema ha persistido sin una detección temprana indica que la supervisión todavía depende demasiado del cumplimiento administrativo y de los procedimientos formales», afirmó Farouk en su declaración del lunes 9 de febrero de 2026.

Lea también: Los criptoactivos son cada vez más populares, el crimen se está disparando



Según él, este modelo de supervisión es inadecuado para captar la realidad de la actividad económica en industrias digitales complejas y es propenso a la manipulación de los flujos de fondos. En tales condiciones, la posibilidad de transacciones ficticias y malversación de fondos puede ocurrir durante mucho tiempo sin ser detectada.

Lea también: El Presidente Director y el Comisionado de los Fondos de la Sharia de Indonesia se convierten en sospechosos y se les impide inmediatamente viajar al extranjero



Añadió que la ausencia de un sistema de protección de fondos como la Corporación de Seguro de Depósitos (LPS) en el sector bancario significa que los consumidores de préstamos fintech se encuentran en una posición muy vulnerable y soportan casi todo el riesgo de pérdida.

«En ausencia de un plan de protección de fondos, esta condición coloca a los consumidores en una posición muy vulnerable y soporta casi todo el riesgo de pérdida», afirmó Farouk.

Desde la perspectiva de las finanzas de la sharia, Farouk considera que el caso DSI es más grave porque ocurrió en una institución que lleva la etiqueta de la sharia y toca dimensiones éticas y morales.

Destacó el débil papel del Consejo de Supervisión de la Sharia (DPS) para garantizar que las actividades comerciales no sólo sean formalmente legales, sino también justas, transparentes y basadas en el sector real.

«En la práctica, el papel del DPS es a menudo débil y simbólico, está en una posición subordinada a la gestión y no tiene acceso ni autoridad adecuados sobre los datos de las transacciones», afirmó Farouk.

Consideró que esta condición provocó que la función de gobernanza de la sharia no funcionara eficazmente, por lo que las desviaciones operativas escaparon al control ético y a los principios de la sharia. Según Farouk, el caso del Fondo de la Sharia de Indonesia muestra un doble fracaso, tanto por parte del regulador como por parte de la gobernanza financiera interna de la sharia.