Aún enfrenta el castigo a pesar de los ‘Clean Chit` de la corte en caso de estafa, dice Munde







Líder del PNC y ex Maharashtra El ministro Dhananjay Munde dijo el jueves a pesar de recibir un «chit limpio» de la corte en un supuesto caso de estafa, se enfrentaba al castigo.

Munde, que pertenecía al NCP liderado por Ajit Pawar, renunció en marzo de este año, días después de que su asistente cercano Walmik Karad fue nombrado como el autor intelectual en el asesinato de Sarpanch Deshmukh de la aldea de Massajog en diciembre del año pasado.

En agosto de este año, el activista Anjali Damania alegó que Munde causó un archivo que contenía un informe sobre las quejas de corrupción en el Departamento de Agricultura de Maharashtra para desaparecer durante su mandato como ministro. Munde fue agricultura Ministro en el anterior gobierno de Maharashtra liderado por Eknath Shinde. Sostuvo una cartera diferente en el gobierno actual pero renunció.

Dirigiéndose a una manifestación de Dussehra en Sawargaon Ghat del distrito de Beed junto con el primo y el ministro de BJP, Pankaja Munde, dijo: «Anteriormente cuando estaba pasando por un juicio por los medios, me apoyó mi hermana y Mahayuti. Algunos mudaron a mi participación en un Scam. El tribunal me dio un limpio y le había multado a la petición. Pero todavía me mudó a mi participación en un Scam.

Refiriéndose a las recientes fuertes lluvias e inundaciones, dijo hasta hace unos días, la situación no era propicio para organizar este rally.

«Pero Pankaja decidió organizar este rally, ya que es una práctica anual. Hoy, solo soy un MLA, pero mi hermana está en el gabinete. Obtendrá la máxima ayuda para los afectados agricultores«, dijo.

Dijo que era encomiable que Pankaja llevara adelante el legado de la manifestación de Dussehra.

Sobre el tema de la cuota, dijo que tomar la reserva de alguien y dársela a alguien más no era aceptable.

«Cada vez que surge una cuestión de reserva para cualquier comunidad, he luchado por ellos y la gente lo sabe. Estamos contentos de que la comunidad de Maratha haya recibido reservas. Algunos quieren cuota bajo el OBC categoría.»

«El resultado de la Comisión de Servicio Público de Maharashtra (MPSC) este año fue 485 y para la categoría de secciones económicamente más débiles (EWS), fue 450. Si fuera elegible para aprovechar el beneficio de EWS, habría aprobado con menos calificaciones. Pero aquellos que aprovechan la reserva bajo la categoría OBC falla incluso después de puntuar más puntos», dijo.

«Debe aumentar la cuota de una comunidad, pero tomarla de alguien y dársela a alguien más no será aceptado», agregó Munde, refiriéndose a la demanda del activista de Maratha Manoj Jarange de dar una cuota a Marathas bajo la categoría OBC y el gobierno Gr a ese efecto.

