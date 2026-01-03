Aún eclipsada por el artículo del adulterio, ésta es la única manera de que Inara Rusli sea liberada de la ley

Jacarta – Los problemas legales aún acechan Inara Rusli e Insanul Fahmi. Su matrimonio no registrado aparentemente no detuvo de inmediato el proceso legal relacionado con el informe. Mi amor por mawa sobre acusaciones de adulterio.

Este informe surgió porque el matrimonio en serie de Inara Rusli e Insanul Fahmi se llevó a cabo sin el permiso o conocimiento de Wardatina Mawa como esposa legal de Insanul Fahmi. Este caso aún está en curso a pesar de que los dos tienen una relación religiosa. Desplázate para saber más, ¡vamos!

De hecho, se dice que medidas legales como presentar una audiencia isbat para legalizar el matrimonio no cambiarán la posición legal de los dos. Así lo transmitió la abogada Deolipa Yumara, quien enfatizó que el proceso penal aún continúa porque el incidente legal ocurrió primero.

«De ninguna manera. Todavía no puedo, porque el informe penal ya ocurrió, el incidente legal ya ocurrió», dijo Deolipa en Depok, Java Occidental, el viernes 2 de enero de 2026.

Según Deolipa, el derecho penal no reconoce el concepto de retroceder en el tiempo. Esto significa que la legalización de un matrimonio realizada después de recibir el informe no puede utilizarse como motivo para eliminar el delito.

«No se puede retractarse, no se pueden utilizar subterfugios. Eso se llama tratar de salvarse mediante subterfugios. Así que eso no se puede hacer», enfatizó.

Sin embargo, Deolipa dijo que todavía hay una forma que permite legalmente que este caso termine. Este camino no pasa por los tribunales, sino a través de las actitudes personales de los dos demandados.

«Sólo se puede hacer una cosa, es decir, Inara viene a Mawa, se disculpa junto con Insan, se disculpa con su primera esposa legal, Mawa, se disculpa con una nota que Mawa perdona», explicó Deolipa.

Si Wardatina Mawa está dispuesta a perdonar y retirar su informe, el proceso legal finalizará automáticamente. Esto se debe a que el presunto adulterio es un delito de denuncia absoluta que depende completamente de los deseos del denunciante.

«Así que eso se llama adulterio, es un delito de denuncia absoluta, donde el denunciante tiene derecho a retirar el informe policial si hay una resolución», dijo el abogado que anteriormente manejó el caso Bharada E.

Sin embargo, por otra parte, si Wardatina Mawa persiste en su postura y se niega a retirar el informe, la amenaza de castigo penal seguirá acechando a Inara Rusli e Insanul Fahmi.