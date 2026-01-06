Aún cómodo siendo viudo, Dedi Mulyadi explica las principales consideraciones respecto a volver a casarse

VIVA – Situación romántica del Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi nuevamente en el foco público. Esta figura, de quien se sabe cercana a la comunidad, finalmente habló cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a casarse después de dos años de ser viudo. La respuesta de Dedi Mulyadi también llamó la atención porque estaba llena de consideraciones emocionales, especialmente en relación con su hijo.

En una conversación informal con Hengky Kurniawan, Dedi Mulyadi reveló abiertamente que hasta ahora todavía se siente cómodo viviendo su propia vida. Desde que se divorció oficialmente de Anne Ratna Mustika en 2023, Dedi decidió centrarse en su familia y sus responsabilidades como padre. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, en la BPK de Java Occidental

Destacó que su decisión no fue sin motivo. Una de las mayores consideraciones fue la condición de la hija, Nyi Hyang Ayu, que aún era pequeña y tenía una cercanía emocional muy fuerte con ella.

«Creo que todavía soy viudo. Me siento más cómodo con la situación actual. Estoy esperando a que mi hijo crezca», dijo Dedi Mulyadi citado por YouTube Hengki Kurniawan Official el martes 6 de enero de 2026.

Dedi explicó que su hija tenía un alto sentido de pertenencia a su padre. Según él, a esta edad su hijo no está emocionalmente preparado para ver a su padre con otra figura.

«Así que Nyi Hyang Ayu cumplirá 7 años el próximo año. Si tiene 7 años, creo que no tiene edad suficiente para ver a su padre con otras personas porque tiene un alto sentido de propiedad y su padre no puede pertenecer a otras personas», explicó.

Sin descartar la posibilidad de casarse en el futuro, Dedi sólo quiere asegurarse de que el estado psicológico de su hijo esté realmente preparado. Incluso estima la edad ideal del niño antes de considerar volver a casarse.

«Sí, tal vez si tiene 9 años, tal vez si ya está en el quinto grado de la escuela primaria, está bien», dijo.

Sin embargo, Dedi Mulyadi también admitió honestamente que, como ser humano normal, el deseo de tener un compañero de vida ciertamente todavía existe. Sin embargo, para él, la existencia de los niños es una realidad y hay que priorizarla.

«Sí, un ser humano normal ciertamente quiere tener otra esposa. Pero considero que mi hijo es real, mi esposa es una ilusión», afirmó.