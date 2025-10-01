Aumentos de precios del pase del juego de Xbox, legado de Hogwarts y más juegos nuevos

Microsoft Anunciado el miércoles que renovará su servicio de suscripción de juegos escalonados Xbox Pase el juego con bibliotecas de juegos ampliadas, incluidos títulos de PC, juegos de nube ilimitados, nuevos beneficios en el juego y un sistema de recompensas reconfigurado, y el aumento de los precios del pase del juego para que coincida con los cambios.

Previamente, Pase de juego de xbox ofreció un paquete central a un precio de $ 9.99 por mes, una opción estándar por $ 14.99 y un último que cuesta $ 19.99. Ahora, el producto del juego del juego se reelaborará en el nivel esencial ($ 9.99), la versión premium ($ 14.99) y la nueva edición Ultimate, que aumenta a $ 29.99 por mes.

Los tres niveles ahora serán jugables en PC, consola y juegos en la nube.

Según Xbox, «los suscriptores de Core de Pass de Juego de hoy se moverán automáticamente a los suscriptores estándar, los suscriptores estándar hará la transición a Premium y los suscriptores de Ultimate permanecerán en el plan final». La oferta de pase del juego solo para PC continuará como una opción para los suscriptores existentes, pero ya no se ofrece a nuevos clientes.

Además, Game Pass está expandiendo su biblioteca el miércoles para incluir más de 45 títulos nuevos como «Hogwarts Legacy» y «Diablo IV», que están disponibles tanto en los niveles finales como premium.

El anuncio de aumento de precios se realizó solo unas horas después de que Amazon dio a conocer una importante revisión de su oferta de juegos, Luna de Amazonque ahora incluirá títulos más populares propiedad de Microsoft, como «Indiana Jones y The Great Circle».

Para tener en cuenta el aumento de precios de $ 10 de Ultimate, los clientes en ese nivel ahora tendrán acceso a más de 75 lanzamientos diarios al año, incluidos los próximos juegos «Call of Duty: Black Ops 7», «High on Life 2», «Keeper», «Ninja Gaiden 4, y» The Outer Worlds 2 «, y reciben $ 16 a Fortnite (precio a $ 11.99 por mes) y UBISOFT+ (CONTRA SUSCRIPCIONES (CONTRO SUNSCRIPCIONES ALIMENTOS AL ALTOS ALTIVOS) sin costo adicional.

Xbox también ofrecerá a los suscriptores de Ultimate «nuestra mejor calidad de transmisión y tiempos de espera más cortos» a través de Xbox Cloud Gaming, que se está moviendo de su fase de prueba «beta» a partir del miércoles.

Los cambios en el pase del juego de Xbox vienen después de Microsoft que establecen un alto precio por su Principales consolas de juegos de mano aliaday Aumentando el costo de su hardware Xbox Series X y S existente.