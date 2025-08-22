Aumento polémico de las asignaciones, estos 24 artistas sirvieron DPR RI 2024-2029

VIVA – Una polémica ascendente Prestación miembro RPD Periodo de RI 2024-2029 nuevamente robó la atención del público. Ahora se estima que el ingreso total de los miembros del DPR excede RP100 millones por mes después del ajuste de los subsidios, especialmente los subsidios de vivienda de RP50 millones por mes como sustituto de las viviendas oficiales.

El orador del parlamento indonesio, Puan Maharani, enfatizó que esto no era un aumento salarial, pero compensó la transferencia de instalaciones domésticas que ahora se devuelven al gobierno.

«No hay un aumento salarial, esto es solo un ajuste porque la residencia oficial ya no se proporciona», dijo Puan después del evento en el Palacio Merdeka, el 17 de agosto de 2025.

Además de las asignaciones de vivienda, los miembros de DPR también reciben subsidios de comunicación de RP. 15.5 millones, subsidios honorarios de Rp5.58 millones y beneficios de gasolina que aumentaron a Rp7 millones por mes.

Sin embargo, esta explicación no reduce las críticas de la comunidad. Muchos consideran la asignación de RP50 millones para las casas de alquiler demasiado grandes, especialmente en medio del aumento de los precios de las necesidades e impuestos básicos como las Naciones Unidas.

La asignación total que es mucho mayor que el salario básico desencadena preguntas sobre la idoneidad de esta instalación con las condiciones económicas de las personas. Los internautas en las redes sociales no son pocos que consideren que esta asignación es «excesiva» y pide transparencia en uso.

En el medio de este foco, presencia 24 artesano quien fue nombrado miembro del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029 agregó color a la polémica. Basado en el decreto de la KPU indonesia número 1206 de 2024, la siguiente es una lista de artistas que ahora sirven como resumidos de varias fuentes.

CACEROLA

Desy Ratnasari (West Java IV) Eko Patrio (Dki Yakarta I) Primus Yustisio (West Java V) Sigit Purnomo (Pasha Ungu, Dki Yakarta III) Uya kuya (Dki Yakarta II) Verrell bramasta (West Java VII, 94,810 votos)

Partido demócrata

Dede Yusuf (West Java II, 210,179 votos) Dina Lorenza (Java East III) I Gede Pasek Suardika (Bali)

Fiesta gerindra

Ahmad Dhani (East Java I, 190,741 votos) Melly Goeslaw (West Java I, 75,369 votos) Moreno Soepapto (East Java V) Mulan Jameela (West Java XI) Rachel Maryam (West Java II)

Fiesta de Golkar

Ashraff Abu (Central Java X, 177.436 Voz) Nurul Arifin (West Java I)

PKB

Arzeti Bilbina (East Java I, 62,970 votos) Hilda Vitria (East Java XI).

Fiesta nasdem

Farhan (West Java I) Lestari Moerdijat (Java Central II) Nafa Urbach (Central Java VI, 67,652 votos)

PDI Perjuangan