Aumento de stock en el comercio minorista moderno

Yakarta, Viva – Ministro de Comercio, dijo Budi Santoso, alias Busan mercado tradicional o en puntos de venta minoristas moderno.

Leer también: Fomentar la estabilización de los precios del arroz, el Secretario General del Ministerio del Interior, pidió al gobierno regional que apoye la realización bullog del programa SPHP



«(El precio del arroz) ha comenzado parcialmente a disminuir, y actualmente en las acciones minoristas modernas también han aumentado», dijo Busan en el Ministerio Coordinador de Alimentos, Yakarta, el miércoles de agosto de 2025.

No solo eso, el Ministro de Comercio también informa que el suministro de arroz resultante de la distribución del programa de estabilización de precios de suministro y alimentos (Php) que fue lauchado por Perum Bulog, hasta ahora también continúa aumentando. «SPHP también ha comenzado (canalizado) a pesar de que no es 100 por ciento», dijo el Ministro de Comercio.

Leer también: SPHP comienza masivamente, impactando el precio del grano y el declive de arroz natural





Bulog vertió arroz sphp simultáneamente en toda Indonesia

Aunque la realización no es ni siquiera al 100 por ciento, el Ministro de Comercio asegura que su partido junto con la Agencia Nacional de Alimentos Alias Bapanas continuará haciendo esfuerzos de supervisión en el campo para acelerar el proceso de distribución.

Leer también: Aprindo enfatiza la compra de arroz SPHP en tiendas minoristas se limita a un máximo de 2 paquetes



«Nosotros, junto con Bapanas, continuaremos alentando y ayudando a la supervisión en el campo, incluidos los pasos para acelerar la distribución», dijo.

Se sabe que anteriormente la Agencia Central de Estadística (BPS) había informado de una serie de productos alimenticios cuyos precios saltaron, como arroz, huevos de engorde y chalotes.

BPS señaló que el precio del arroz en la Zona 2 que incluía a Sumatra además de Lampung y South Sumatra, NTT, Kalimantan, Maluku y Papua, todavía fue altamente monitoreado a principios de agosto de 2025.

El precio promedio del arroz en esta zona alcanza RP 15,744 por kg, incluso en Mahakam Ulu Regency translúcida hasta RP 20,685 por kg y en Kutai East y Kutai Occidental, el precio varía de RP 17,000-RP 18,000 por kg.

Si bien el precio del arroz en la Zona 3, que incluye varias regiones de Papua, el precio del arroz sigue siendo muy costoso para tocar Rp 54,772 por kg como sucedió en la regencia Intan Jaya. Mientras que el precio más barato en esta zona se encuentra en Nduga Regency, que es RP. 25,000 por kg.

Luego, para la Zona 1 que incluye Java, Lampung, Sumatra del Sur, Bali, NTB y Sulawesi, el precio del arroz en realidad se registra en un promedio nacional a Rp 14,731 por kg en esta zona, o más bajo que el precio minorista más alto (HET) de RP 14,900 por kg.