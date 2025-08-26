¡Aumento de rendimiento! Aprilia revela el secreto detrás de la excelencia de detener y ir

VIVA – Aprilia Las carreras muestran un progreso significativo en el circuito con las características de detenerse, lo que anteriormente se convirtió en una debilidad para este equipo italiano. En el Gran Premio Austria y Hungría, Aprilia ganó podios consecutivos, lo que significa avances significativos.

Según el gerente del equipo de Aprilia MotogpPaolo Bonora, un aumento en el sistema de frenos máquina ha tenido un impacto positivo en performar RS-GP. El equipo se enfoca en la fase de frenado inicial para evitar el bloqueo de las ruedas traseras, que a menudo ocurren en el circuito con muchos giros agudos.

Con mejores configuraciones electrónicas, motor Ahora más estable al entrar en la curva, permite a los corredores mantener la posición y proteger sus líneas de carreras.

«Sin duda, preferimos la curva fluida, nuestras bicicletas están diseñadas durante años para el diseño de la pista especial», dijo Paolo Bonora, citado por Viva Automotive de Crash el martes 26 de agosto de 2025.

Éxito en el circuito de parada y go

En el GP austriaco, Marco Bezzecchi ganó la pole position y lideró la carrera antes de finalmente terminar en tercer lugar. En el GP de Hungría, Bezzecchi nuevamente mostró un rendimiento impresionante al terminar en la tercera posición después de comenzar desde la segunda posición.

En la carrera, Bezzecchi logró mantener su posición a partir de la presión de Marc Márquez en la zona de frenado duro, especialmente en las curvas 1 y 5, lo que mostró la efectividad de mejorar los sistemas de frenos del motor.

«Pero ahora parece que, desde Austria, y aquí, tal vez encontremos algo, especialmente con la configuración electrónica, con frenado de máquinas para evitar el bloqueo», agregó.

«Trabajamos mucho en esa fase porque sabemos en la fase de aceleración, después de mejorar la estabilidad de la moto, y trabajamos en esa parte, ahora la clave es fortalecer el motor en la zona de frenado duro, especialmente en la fase de AWA», dijo Paolo Bonora.

Con este resultado positivo, Aprilia ahora está en segundo lugar en la clasificación de los constructores, solo 13 puntos a la deriva de KTM. Este éxito muestra que el equipo ha logrado superar los desafíos en el circuito con las características de detenerse y listo y listo para competir más estrechamente en el resto de la temporada.